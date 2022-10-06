美官员评估：乌克兰暗杀了杜金之女

俄罗斯/政治/乌克兰

俄罗斯极右翼学者杜金之女杜金娜今年8月在一起汽车爆炸事件中遇袭身亡，引发国际关注。《纽约时报》10月5日援引美官员消息披露，美国情报机构认为，乌克兰政府的某些部门授权实施了这起炸弹袭击，美官员还担心，此类秘密行动可能会扩大乌克兰危机。

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透露该消息的美国官员们表示，美方没有参与此次袭击，也没有提供情报或其他帮助；美官员们还说，他们事先并不知道此次行动，如果有人征求他们的意见，他们会表示反对；这些美官员还披露，事情发生后，美国官员就暗杀事件警告了乌克兰官员。

上周，美国政府内部分享了此前未曾报道过的对乌方参与袭击事件的评估。袭击发生后，乌克兰立即否认与该案有关。报导提及，虽然俄方没有以具体方式对杜金娜的死采取报复，但美方担心这种攻击虽然象征性价值很高，但对俄乌战场几乎没有直接影响，并可能激起莫斯科对乌克兰高级官员实施自己的暗杀行动。美国官员对乌克兰在军事和秘密计划方面缺乏透明度感到沮丧，特别是事件发生在俄罗斯本土。

报导提及，一些美国官员怀疑杜金娜的父亲——俄罗斯极端民族主义鼓吹者亚历山大·杜金(Aleksandr Dugin)才是这次行动的实际目标，执行行动的特工人员认为他将和其女一起坐在车里。杜金敦促俄当局加强对乌克兰的入侵，他一直是侵略性、俄罗斯帝国主义的主要鼓吹者之一。

披露消息的美国官员并没有透露乌克兰政府中哪些人授权了此次行动，又是谁实施了具体袭击，以及乌克兰总统泽连斯基本人是否批准了此次袭击。这些美官员还要求匿名，理由是涉及机密信息和敏感外交事务。这些官员们也不愿透露美国政府中谁在事发后向乌方作出警告，或乌克兰政府中谁被警告。不知道乌方的反应是什么。

报导提及，虽然美国国防部和情报部门与乌方分享敏感的战场信息，帮助他们锁定俄军的指挥所、供应线和其他关键目标，但乌方并不总是告诉美方他们的行动计划。美国已经迫使乌克兰分享更多关于其战争计划的信息，但成效不一。在战争早期，美国官员承认，他们对俄罗斯战争计划的了解往往多于对基辅意图的了解，这要归功于他们的情报收集工作。

报导指，此后，合作得到了加强。今年夏季，乌克兰与美国和英国分享了其9月份的军事反攻计划。美国官员也缺乏对乌克兰政府内部相互竞争的权力中心的完整了解，包括军队、安全部门和泽连斯基的总统办公室。这可能解释了为什么乌克兰政府的某些部门可能没有意识到暗杀杜金的计划。

当被问及美方上述情报评估时，报道说，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）重申，乌政府否认与杜金娜遇刺案有关。波多利亚克周二向《纽约时报》表示：“我再次强调，某个国家在战时发生的任何谋杀都必须具有某种实际意义”。他补充说：“它应该实现一些特定的目的，战术或战略。像杜金娜这样的人对乌克兰来说不是一个战术或战略目标。”

波多利亚克说：“我们在乌克兰境内还有其他目标，指的是通敌者和俄罗斯指挥部的代表，他们可能对我们在这个项目中工作的特勤部门成员有价值，但肯定不是杜金娜”。

报导还提及，曾投票反对吞并克里米亚的俄国家杜马前议员波诺马约夫(Ilya Ponomarev)声称，一个由亲乌克兰和反普京的战士组成的、在俄罗斯活动的名为“国民共和军”的团体应对这次暗杀负责。

在接受《纽约时报》采访时，波诺马约夫声称其与“国民共和军”有联系，并在杜金娜被杀的几个小时前就知道了这一行动。报导指，华盛顿的许多官员对波诺马约夫代表该组织的说法持怀疑态度。

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