俄宣布抓捕8名克里米亚大桥爆炸案嫌疑人

克里米亚大桥爆炸案

俄罗斯联邦安全局（FSB）10月12日发布公告说，俄方已经查明克里米亚大桥爆炸案的幕后主使以及12名涉案人，其中5名俄罗斯公民和3名乌克兰和亚美尼亚公民，他们已经遭到拘捕。但乌克兰一名高级官员当天否认了莫斯科的说法，称之为“一派胡言”。

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前身为苏联克格勃的俄罗斯联邦安全局声称，乌克兰军事情报局及其局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）是横跨刻赤海峡、连接俄罗斯本土与被其2014年吞并的乌克兰克里米亚半岛的克里米亚大桥爆炸案的主谋，而且爆炸装置被隐藏在22个托盘的建筑用聚乙烯薄膜卷中，总重量高达22770公斤。爆炸装置从乌克兰运进保加利亚，又辗转格鲁吉亚和亚美尼亚，最后进入俄罗斯。

俄罗斯联邦安全局还表示，俄方成功阻止了乌克兰策划的对莫斯科和俄罗斯西部城市布良斯克的袭击行动。

克里米亚跨海大桥上周六一早发生车辆爆炸事件，一辆驶上大桥的卡车发生爆炸，导致一列通过大桥的油罐列车发生次生爆炸，至少有三人死亡，公路桥两段引桥断裂。大桥交通一度中断，俄方还紧急启用跨海轮渡以维持交通。

乌克兰官方从未确认介入这起爆炸案，但是有些乌克兰官员曾为爆炸案欢呼喝彩。在俄罗斯联邦安全局以及俄罗斯总统普京公开指控乌克兰介入克里米亚大桥爆炸案，并声称逮捕八名涉案人员之后，乌克兰内政部发言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，俄方的说法完全是“一派胡言”。

“联邦安全局和调查委员会的整个活动都是一派胡言，”乌克兰国家电视广播公司引述尤索夫的话说。

尤索夫将俄罗斯联邦安全局和调查委员会描述成“专门为普京政权服务的虚假机构，所以我们绝不会对他们后续的声明发表评论”。

横跨刻赤海峡的克里米亚大桥总长19公里，是莫斯科2014年武力吞并乌克兰克里米亚半岛之后耗资2270亿卢布（约合30亿美元）修建的，它是欧洲最长的大桥，也被俄罗斯总统普京及俄罗斯老百姓称为“世纪工程”的伟大创举。

2018年公路桥通车时，普京曾亲自驾驶一辆工程卡车率先通过大桥；其后铁路桥通车时，普京又搭乘第一列火车穿越大桥。

普京挥军入侵乌克兰之后，克里米亚大桥又成了进攻乌克兰南方俄军人员和物资的后方补给生命线。乌克兰方面曾多次威胁要袭击克里米亚大桥，而俄罗斯则声称将对袭击行动展开大规模报复行动。

在莫斯科指责乌克兰对克里米亚大桥爆炸案负责之后，俄军连续数日对包括基辅在内的乌克兰十多个城市和地区发动大规模的导弹和无人机袭击，造成数十名平民丧生。美国总统乔·拜登、七大工业国集团（G7）以及欧盟领导人在严厉谴责莫斯科滥杀平民的暴行的同时，一致重申要向乌克兰提供抗击俄罗斯侵略的有效军事援助。

根据乌克兰媒体报道，星期三一早，乌克兰首都基辅再次响起防空警报。而尼古拉耶夫州则传出巨大的爆炸声。

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