俄欧“友谊”石油管道波兰段发现洩漏 白俄向俄方提供20辆T-72坦克

俄罗斯/欧洲/能源

波兰石油管道运营商PERN公司10月12日说，该公司发现从俄罗斯通往欧洲的“友谊”输油管道发生泄漏。在“北溪”天然气管道泄漏事件之后，这将加剧人们对欧洲能源安全的担忧。据PERN公司介绍，该公司于11日晚间发现了这处泄漏，目前尚不清楚具体原因。发生泄漏的位置距波兰中部城市普沃茨克（Plock）约70公里。

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PERN公司通过声明表示，该管道的另一条线路和该公司负责运营的其他部分线路目前运转正常。声明称：“事件的原因目前还不清楚——受损管道的抽油机被立即关闭。另一条石油管道的运行没有变化”。

当地消防队发言人告诉当地记者称：“PERN运营的石油管道中的半成品原油泄漏，发生在一个平均80厘米的管道中，压力为30个大气压。”

该发言人周三上午告诉波通社说：“我们仍在查看附近玉米田的泄漏情况。这并不容易，因为一切都被流入田地的半成品油所掩盖”。他说，这次泄漏将对环境造成损害。

“友谊”石油管道是世界上最大的管道系统，连接西伯利亚和欧洲。该管道是波兰炼油厂的主要石油供应来源，每年的总容量为5600万吨。

上个月，俄罗斯拥有的北溪1号和北溪2号天然气管道在丹麦和瑞典沿海的波罗的海发生了泄漏。丹麦和瑞典以及欧盟都表示，有迹象表明泄漏是蓄意破坏行动的结果，而不是意外。

此外，乌克兰武装部队总参谋部周三通过其脸书账户表示，有证据显示，白俄罗斯的军工综合体已参与俄罗斯对乌克兰发动的攻势，有20辆白俄的T-72主战坦克正运往俄罗斯别尔哥罗德州，白俄的军工企业，亦协助俄军修复损毁的军事设备。

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