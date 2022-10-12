北约成员国国防部长会议在比利时布鲁塞尔举行

乌克兰危机

北约国防部长在比利时首都布鲁塞尔的北约总部开会，重点讨论加强乌克兰防空力量。 在为期两天的会议上，国防部长葫芦丝·阿卡尔代表土耳其出席。在莫斯科发动自战争开始以来最密集导弹袭击后，乌克兰提出防空需求。30 个国家的国防部长以及芬兰和瑞典的部长于 10 月 12 日举行会议，商讨 2023 年组建一支 30 万人的新部队。

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美国国防部长劳埃德‧奥斯汀（Lloyd Austin）在布鲁塞尔北约总部举行的乌克兰防务联络小组会议开幕式上说，俄罗斯本周制造出的巨大导弹袭击浪潮暴露了其战争的“恶意和残酷”。

他说，自9月以来，乌克兰以“非凡的”成果改变了冲突势头，但需要更多帮助来继续作战。

奥斯汀说，“这些胜利属于乌克兰勇敢的士兵。但联络小组的安全援助、培训一直是至关重要的。”

自周一以来，俄罗斯使用一百多枚导弹进行攻击，在乌克兰各地造成至少26人死亡。普京说下令进行新一轮打击是为了报复俄罗斯通往克里米亚的大桥被炸。此后，基辅将向西方寻求更多防空系统支持作为首要任务。

路透社报导说，周三，乌克兰各地连续第三天响起空袭警报，有报导称发生了一些炮击事件，但没有像前两天那样遍布全国。

导弹主要针对民用电力和供热基础设施，而一些导弹则击中了高峰时段的道路、公园和旅游景点，包括基辅市中心。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，俄罗斯发动的导弹袭击是一个国家在面临战争失败前景时软弱的表现。

“现实是，他们在战场上无法取得进展”，斯托尔滕贝格说，“俄罗斯实际上正在战场上输掉。”

美国和北约官员表示，对防空和导弹防御的支持将是周三各国会谈的重点。这些国家自2月以来已承诺向乌克兰提供近400亿美元的武器和防御资金。

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