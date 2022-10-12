北约秘书长：防空将是联盟支持乌克兰的重中之重

北约/乌克兰/俄罗斯

为期两天的北约成员国国防部长会议10月12日在布鲁塞尔的北约总部开始举行。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三在会议开始前表示，本次会议将讨论北约盟国继续向乌克兰提供武器装备，尤其是导弹防御系统，为此各国应加快更换武器库存并督促武器生产商加大产能。此外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）强调，“我们将继续增加乌克兰的防御武器——为了应对当下的迫切需要和长期的需要。”

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斯托尔滕贝格在会议开始时向媒体表示：“北约国防部长们今天和明天在我们安全的关键时刻召开会议。在过去几周里，我们看到了自2月入侵以来最严重的战争升级。俄罗斯正在动员数以万计的新部队。他们正试图非法吞并新的乌克兰土地，我们已经看到对乌克兰城市的不分青红皂白的打击。当然，我们也听到了来自莫斯科的隐晦的核威胁。所有这些都使这成为自2月以来最严重的升级。”

斯托尔滕贝格介绍称：“今天我们将会见乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）部长，北约盟国发出的信息将是，我们坚定不移地支持乌克兰，我们已经做好长期准备，只要需要，我们将支持他们。我们将在美国领导的乌克兰防卫联络小组中与列兹尼科夫部长举行会议，并在今天晚些时候与北约部长们共进晚餐，我们将讨论如何加强对乌克兰的支持。最优先的事项将是为乌克兰提供更多的防空（装备）。”

斯托尔滕贝格说：“我们还将着手我们的威慑和防御问题，以及如何补充我们的库存，因为盟国已经通过减少北约的库存，或弹药，或武器来向乌克兰提供支持。这一直是正确的做法，但当然，我们需要解决如何重新填充这些库存。因此，我期望部长们将同意审查我们的库存准则，也同意与工业界进行更多的接触。”

斯托尔滕贝格指出：“北约是一个独特的平台。我们有‘北约防务规划进程’；我们有军事武器目标；我们有标准化和互操作性方面的工作。所有这些都是北约独特的工具，使我们能够与工业界接触，并为工业界提供他们需要的长期需求，以投资更多的生产能力，所以我们可以生产更多的武器，更多的弹药，更多我们需要的军事武器，以确保我们自己的威慑和防御，但也继续向乌克兰提供支持。”他还谈到，提升北约的复原力也将是在此次会议期间处理的问题之一。

随后有记者提问称，“现在成员国已经准备好提供防空（装备），这对成员国们的后续行动意味着什么改变？”斯托尔滕贝格表示：“我欢迎北约盟国正在（向乌克兰）提供防空系统。这一点极为重要，我欢迎德国最近的宣布，也欢迎德国向乌克兰交付防空系统。我想我们都已经看到了为什么这一点如此重要。对乌克兰城市的可怕的不分青红皂白的攻击，平民被杀，民用关键基础设施被毁，尤其是对能源系统、能源基础设施的攻击，在我们接近冬季时是很严重的。”

斯托尔滕贝格指出：“因此，所有这些都表明，乌克兰迫切需要更多的防空（装备）。盟国已经提供了防空（装备），但我们需要更多。我们需要不同类型的防空：短程、远程、防空系统，以对付弹道导弹、巡航导弹、无人机，为不同的任务提供不同的系统，当然，乌克兰是一个大国，有许多城市，所以我们需要扩大规模，以便能够帮助乌克兰保卫更多的城市和更多的领土，对抗俄罗斯对乌克兰平民人口的可怕攻击。”

值得一提的是，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周三在第六次乌克兰防卫联络小组（UDCG）会议的开幕式上说，俄罗斯对乌克兰民用目标进行的数天的导弹袭击体现了普京在乌克兰的“恶意和残忍的选择战争”。该小组由50个致力于武装和供应乌军抵抗俄罗斯入侵的国家组成。

在乌克兰防长列兹尼科夫和美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）的左右陪同下，奥斯汀在布鲁塞尔的会议上表示：“本联络小组团结一致，坚定不移。我们将继续增加乌克兰的防御武器——为了应对当下的迫切需要和长期的需要。”

奥斯汀在发言中说：“世界各国都拒绝了大国可以使用武力践踏边界的严峻愿景，我们对乌克兰自卫权的支持并不取决于任何特定战斗的结果。我们支持乌克兰保卫者的决心贯穿所有季节”。

即将到来的冬季可能是对西方在支持乌克兰决心的考验，因为战斗可能会在乌克兰各地的泥泞和寒冷天气中陷入困境。但奥斯汀承诺不会受其影响，并补充说：“我们正越来越多地摆出姿态，以支持乌克兰在未来数月和数年具有挑战性的国防需求。”

奥斯汀说：“令我感到自豪的是，在拜登总统的领导下，自俄罗斯2月24日的全面入侵以来，美国对乌克兰的安全援助总额现已达到约168亿美元。我对我们宝贵的盟友和合作伙伴深表感谢，他们继续提供自己的重要援助计划。我们协调的团队方法正在帮助加强乌克兰勇敢的保卫者的长期努力。”

美国常驻北约代表史密斯（Julian Smith）周二告诉媒体称，俄罗斯的导弹袭击意味着乌克兰的首要任务“现在再次转向防空”，她预计防空将构成此次乌克兰防卫联络小组会议期间“对话的关键”。

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