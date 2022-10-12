联合国大会谴责“顿涅茨克等4个地区入俄公投“

4个地区入俄公投

联合国大会将于10月12到13日就西方国家提出的“谴责顿涅茨克等4个地区入俄公投”的决议草案进行表决。美国关注着谁还在硬挺俄罗斯。

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据《路透社》等外媒在10月11日报导，普京9月30日签署了4个地区加入俄罗斯的条约。同时，联合国安理会就美国和阿尔巴尼亚提出的反对乌东四地进行“入俄公投”的决议草案进行投票。

报导说，关于表决方式，西方国家是要求进行公开投票，也就是大会将会记名投票。而俄方反对，说鉴于美国和盟友对其他成员国施加巨大压力，投票应该不记名表决。

据“伊塔塔斯社”报导，此前俄罗斯是希望联合国大会考虑对决议草案进行不记名投票。然而，在10日的辩论开始前，阿尔巴尼亚提出了关于对决议进行公开投票的建议，联合国大会也接受了这一建议。

在联合国的193个成员中，有107个国家赞成进行公开表决，有13个国家反对，另有39个国家投了弃权票。其余国家没有投票，其中包括俄罗斯和中国。

联合国作出这个决定后，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾努说，联合国大会上做出这样的表决方式，就是“双重标准”。他指责联合国大会主席“操纵联大程式，不按举行会议的流程让俄罗斯发言”。

针对俄方的批评，《法新社》称，联合国大会发言人库比亚克表示，采取这样的程式，首先需要成员国投票。

报导认为，西方国家将借着这次投票的机会告诉莫斯科，他们现在正在面临国际孤立。一名不愿透露姓名的美国官员表示，本周的首要问题将是：看看到底“谁投票支持俄罗斯”。

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