乌希望国际刑事法院审判涉战争嫌犯

审涉战争嫌犯

在乌克兰实施侵权行为的人可能会在国际司法管辖区中受到起诉，比如被送往国际刑事法院(ICC)。乌克兰法院检察官10月13日表示：乌克兰可以将俄罗斯战争罪嫌疑人引渡到海牙国际刑事法院（ICC），尽管莫斯科不是其缔约国。法院首席检察官卡里姆汗表示，如果由于法律原因无法在乌克兰进行审判的话，俄罗斯战争嫌犯有可能在国际刑事法院受审。

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俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰，它不是国际刑事法院的成员国，该国际刑事法院成立于 2002 年，旨在审判那些被指控犯有世界上最严重暴行的人，例如战争罪、反人类罪和种族灭绝罪。

法院首席检察官卡里姆汗13日在新闻发布会上表示： 然而，“在法律上是的，这不会对我们的管辖权构成障碍”。

他补充说，如果“需要”，如果有“这些审判不能在乌克兰进行的原因，无论是因为我们是否有一些额外的法律规定，我相信我们会得到乌克兰政府的支持”。

国际刑事法院在俄罗斯入侵后不久就开始了对乌克兰战争的调查，但表示希望乌克兰在可能的情况下将嫌疑人绳之以法。

卡里姆汗没有透露国际刑事法院预计何时提出第一次指控，称他将等到“有足够的证据”。他表示： “我们正在向前迈进，但我会在合适的时间告知公众”。

在卢森堡举行的司法部长会议之后，欧盟司法专员莱因德斯（Didier Reynders）表示，“根据”卡里姆汗告诉他的内容，“可能到今年年底，第一批案件应该已经提交给国际刑事法院，随着可以开始的第一次案件的审理”。

乌克兰总检察长安德烈·科斯汀在新闻发布会上说，乌克兰司法部门已经判处 10 人因俄罗斯入侵期间犯下的罪行。科斯廷说，乌克兰还计划在本周对俄罗斯对基辅和其他城市的袭击提出战争罪指控。

他说：“每一枚导弹、每架无人机的每一次爆炸、对民用基础设施的每一次破坏、每一个在这些导弹袭击中丧生或受伤的乌克兰人，都被记录在案，刑事案件也已立案。”

罗马尼亚同时表示，它已加入国际调查小组，调查乌克兰的战争罪行，该小组已经由立陶宛、波兰、乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和斯洛伐克组成，与欧洲司法机构欧洲司法机构和国际刑事法院一起。

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