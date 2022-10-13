普京向埃尔多安提在土耳其建立天然气枢纽想法：输送第三国首选欧洲

俄罗斯/土耳其/欧洲

俄总统普京10月13日向土耳其总统埃尔多安提出了在土耳其建立天然气枢纽的构想。普京此前表示，俄罗斯可以把天然气过境运输从受损的“北溪”管道转移到黑海地区和土耳其。另就普京12日提出可通过北溪2号管道未受损坏的部分恢复对欧洲的天然气供应，德国政府发言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）对这一提议加以回绝，并称“俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商。”

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普京周四在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的亚信会议场边与埃尔多安进行了会晤。据俄罗斯卫星社报导，普京说：“昨天在（俄罗斯）能源周上，在与你们的能源部长和土耳其国家石油管道公司（BOTAS）管理层协商后，我们与俄罗斯天然气工业股份公司商定并且我公开说了这个事：如果土耳其和我们来自其他国家的潜在买家有兴趣，可以考虑建立另一个天然气管道系统并在土耳其建立一个天然气枢纽销售给其他国家和第三国。首先，当然是欧洲国家。”

塔斯社报导称，普京向埃尔多安还谈到：“在我们可以共同创建的这个中心的运作期间，当然这将是一个平台，不仅是供应，而且是价格制定，因为定价问题是非常重要的问题”。普京补充说：“这些价格现在是过高的。我们可以在一个正常的市场水平上顺利地调整（它们），没有任何政治色彩”。

此前，普京周三在俄罗斯能源周活动上表示，北溪2号天然气管道的一条支线仍处于工作状态，俄罗斯已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。据德国之声报导，当被问及柏林方面是否会排除使用北溪2号管道的可能性时，德国政府发言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回应说：“是的”。

霍夫曼向媒体表示：“独立于这两条管道可能遭到的破坏，我们已经看到俄罗斯不再是一个可靠的能源供应商，甚至在北溪1号被破坏之前就已经没有任何天然气流动了”。9月26日，由俄罗斯向德国输送能源的北溪天然气管道项目北溪1号与北溪2号位于波罗的海海底的管道于同一日发生爆炸，导致大量天然气泄漏到附近海域。

事发前，俄罗斯已经在9月初以技术问题为由停止了通过北溪1号管道的天然气输送。北溪2号管道从未投入使用，因为德国在俄罗斯入侵乌克兰后停止了对它的许可批准。

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