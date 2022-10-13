联合国大会谴责俄非法吞并乌领土 中国投弃权票

谴责俄非法吞并乌领土

联合国大会12日以压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯非法吞并乌克兰部分领土，中国则投下弃权票。美国为首的盟国在北约总部召开会议，承诺尽快提供乌克兰更多的反导弹系统。

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联合国大会以143国赞成、5国反对、35国弃权的票数通过决议，谴责俄罗斯联邦在国际认可的乌克兰边界内举行其所谓公投，试图非法吞并乌克兰部分领土。

为了这次联大决议投票，美国在外交上极力游说各国更明确谴责俄罗斯，但仍有35国投下弃权票，包括中国、印度、南非和巴基斯坦。投下反对票的5国包括俄罗斯本身及叙利亚、尼加拉瓜、朝鲜和白俄罗斯。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日以联合国官方语言感谢外界支持乌克兰，并谴责俄罗斯并吞乌国土地，其中以简体中文的推文出现大量留言热议，许多网友表示此举“打脸”投下弃权票的中国。

泽连斯基以简体中文写道：“感谢143个国家支持#联合国大会‘关于乌克兰领土完整：维护联合国宪章原则’的历史性决议。世界已表态：俄罗斯企图吞併领土是无效的，且永远不会得到自由国家的承认。”

这则中文推文在不到一小时内已获得上万按赞、上千则留言，是其他语言版本的4、5倍。

许多网友在下方留言，有网友以简体中文表示，“中文，直接打脸喔”；也有网友说，“我以为手机出问题了，中文打脸”。

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