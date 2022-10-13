四面楚歌的特拉斯

英国首相特拉斯（Liz Truss）正面临新的困境。保守党内部一位知名人士透露，党内部分议员正酝酿支持曾与她竞争相位的2名对手，以取代她的位置。

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法新社报导，前议员兼政治部落格“保守党之家”（ConservativeHome）编辑古德曼（Paul Goodman）告诉英国广播公司（BBC）：“各式各样的人都在谈论各种可能性，因为保守党后排议员正四处寻找可替代（财政大臣）克沃滕(Kwasi Kwarteng)、甚至是（首相）特拉斯的人选。”

古德曼指出，特拉斯就任首相不到40天，“各式各样的名字都被抛出”，以取代这个陷入困境的领导人。

全球线上民调业者“舆观”（YouGov）9月30日公布的民调显示，保守党的支持率已落后工党达33个百分点。这让保守党议员相当震惊。

这项民调是工党自前首相布莱尔（Tony Blair）1998年初就任后，再次取得如此大幅度的领先。

古德曼说，党内热烈讨论的人选包括在党魁之争中被特拉斯击败的前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）、国际贸易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），“甚至还包括（7月甫卸任的前首相）约翰逊（Boris Johnson）”。

特拉斯12日告诉国会议员，她“绝对”会致力维持当前的支出。

上个星期，在保守党党代会上，首相的权威受到攻击。其后果之一是，唐宁街10号感到紧张，首相府希望人们看到他们正在接触保守党议员们，并且听取他们的意见。

就在10月12日，在议会首相与议员质询的公开场合她做了一次这种表态，私下里她又做了两次，一次是公开演讲之后在下议院的茶室，后来又在与后座议员的问答环节中。

这种表态将在下周继续下去，届时每个保守党议员都将有机会在地区党代表集团中看到她，并对她正在推行的政策发表意见，其中至关重要的一个问题是，财政大臣克沃滕将在两周后10月31日星期一的经济政策声明中如何稳住局势。

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