乌克兰警告 普京或将在境内策动恐怖袭击嫁祸给泽连斯基以合理升级战事

乌克兰/俄罗斯

乌克兰情报单位一名高阶消息人士告诉中央社，俄罗斯计划在本国境内发动一系列恐怖攻击并归咎于乌克兰，以合理化战事升级和进一步军事动员，潜在恐攻目标包括核武相关设施。

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据中央社署名陈韵聿今天报道称，乌克兰情报单位一名高阶消息人士告诉中央社，俄罗斯可能的恐攻剧本包括引爆大众交通运输工具、击落民航机、攻击核力发电厂等核子基础设施或核武贮备场所。行动目标包含让俄罗斯民众感到生命安全遭乌克兰直接威胁、提高民众配合军事动员的意愿，并合理化未来对乌克兰动用核武。

这名人士指出，情资显示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）不排除对乌克兰动用战术核武。

尽管西方主要军事强权目前对外多表示，尚未侦测到俄罗斯核军事态势和部署有重要变化，英国资通讯情报单位“政府通讯总部”（GCHQ）首长佛莱明（Jeremy Fleming）11日在伦敦一场智库演讲回答听众提问时坦言，他希望英国与盟友确实能及早准确辨识俄罗斯准备实施核打击，但“在这个领域，从来无法有任何保证”。

北大西洋公约组织（NATO）各国空军17至30日将举行代号“坚定正午”（Steadfast Noon）演训，验证核吓阻能力。北约强调此为例行性演训，早在俄罗斯2月全面侵略乌克兰前即着手规划、“与当今任何国际事件无关”。

根据规划，这场由比利时主导的演训将动用美、英等共计14个国家近60架军机，包括第4及第5代战斗机，演训范围涵盖比利时、北海及英国空域。

据该报道，俄罗斯近日预计展开代号“雷霆”（Grom）的大规模核武演训。13日在北约布鲁塞尔总部一场记者会上，有媒体询问秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg），该如何确定俄罗斯不是以演训掩护为核战作准备。史托腾柏格回应，北约长年监控俄罗斯核武部队动态，这次也将随时保持警戒、密切监控，北约的目标是预防战争及任何一国动用核武。俄罗斯即将展开的是年度例行性演训；俄罗斯若发动核战，必须承担“严峻后果”。

挪威事实查核网站Faktisk于12日引用卫星图像指出，俄罗斯近日已在柯拉半岛（Kola Peninsula）的空军基地部署超过10架可搭载核武器的Tu-160等轰炸机，属罕见现象。这些轰炸机的部署地点距离挪威边界不到35公里。

俄罗斯上一次的“雷霆”演训是在今年2月19日登场，距离2月24日全面侵略乌克兰不到一周。

另一方面，根据俄罗斯国防部的公开资料，近日在俄罗斯联邦西南部马里埃尔共和国（Mari El）境内登场的演训动员了核军力重要组成部分“战略飞弹部队”（RVSN），以及射程达1万1000公里的洲际弹道飞弹。

普京数次扬言，不惜动用所有可运用的武器保卫“俄罗斯领土”，且强调他并非虚张声势。他所谓的“俄罗斯领土”涵盖俄方自2014年以来，运用“先军事占领、再举行公投”的手段陆续兼并的克里米亚（Crimea）半岛，以及卢甘斯克（Luhansk）、顿内茨克（Donetsk）、札波罗热（Zaporizhzhia）和赫尔松（Kherson）4州等乌克兰领土。

据中央社，邻近乌克兰边界的俄罗斯贝尔哥罗德州（Belgorod）近日发生数起“意外”，包括飞弹攻击波及民宅，以及今天的火药库“自燃”。俄方指控飞弹攻击民宅为乌方所为，但根据民众在社群媒体分享的照片，现场可发现俄罗斯“铠甲”（Pantsir）弹砲合一系统的飞弹残骸。

根据俄罗斯官方颁布的核武使用准则，动用核武的条件包括俄罗斯“或其盟友”遭受核武或其他大规模毁灭武器攻击；在遭遇传统武器攻击下，俄罗斯的“国家生存受威胁”；以及敌方攻击关键设施，导致俄罗斯恐无法以核军力回应。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）10日在全球使节会议表示，乌克兰遭遇核武攻击不会引发西方的核回应，但会引发强大的常规军力回应，导致俄罗斯军队遭彻底摧毁（annihilated）。

另一方面，已非欧盟成员国的英国持续在军援乌克兰扮演领导角色，近日除了宣布将首次提供乌克兰足以击落巡弋飞弹的飞弹，更表示要将每120天训练高达1万名乌克兰志愿兵的计划在2023年扩大至1万9000名。

中央社说，这项计划7月启动，在英国境内实施，课程相当于英国陆军步兵28周正规训练的浓缩版，受训者是完全或几乎没有军事经验的“素人”。

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