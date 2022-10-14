俄罗斯限时修复克里米亚大桥

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯今天下令在2023年7月1日前必须修复克里米亚大桥，该桥在上周六的一次爆炸中被部分摧毁，莫斯科指控是乌克兰策划了爆炸破坏。但乌克兰否认此一指控。克里米亚大桥公路与铁路运输几天前就已经部分恢复。

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俄罗斯下令在2023年7月1日前修复克里米亚大桥。根据俄罗斯总理米修斯丁签署的命令，政府确定国家合同的最后期限为2023年7月1日。

据莫斯科方面称，克里米亚大桥是吞并乌克兰同名半岛克里米亚的象征，对俄罗斯驻乌克兰军队的供应至关重要，克里米亚大桥被上个星期被一辆卡车炸弹袭击部分摧毁。据俄罗斯安全局（FSB）指控，这次 "恐怖袭击 "是由乌克兰军事情报机构组织的，并声称有一名基辅的特工协调了爆炸物，此前在几个国家的转运，并与各种中间人进行了联系。

作为报复回应，俄罗斯于周一和周二对乌克兰各地进行了大规模轰炸，目标是民用能源基础设施，并造成大范围的停电和停水。

星期三，俄罗斯联邦安全局说已经逮捕了8人其中5名俄罗斯人和 "3名乌克兰和亚美尼亚公民"，他们被指控涉嫌参与了这次袭击。

克里米亚大桥公路和铁路交通几天前就已经部分恢复。

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