北约加强东翼 法国再向罗马尼亚增兵

北约/法国/罗马尼亚

法国总统马克龙稍早宣布，法国将在未来几周内向罗马尼亚部署装甲步兵车（VBCI）和勒克莱尔坦克，从而加强法国在北约东翼框架内的军事驻扎。

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据本台报道称，法国总统马克龙决定提高北约东翼防御态势，是考虑到北约东翼的局势和乌克兰境内的战事加剧。从乌克兰战争爆发的第一天起，巴黎就在罗马尼亚部署了法国士兵。这是北约雄鹰计划内任务，法国是该任务的一个框架参与国家。

法国在罗马尼亚辛库驻有350名士兵，在本月底，他们将有一个由12辆勒克莱尔坦克组成的中队加入。在紧邻乌克兰的地方派遣重型装甲车是一个非常政治性的信息，是希望表明北约对抗任何形式的恐吓和威胁的决心。

在法国武装部队总参谋部发言人皮埃尔-高迪里耶上校看来，"法国部署部队，将提高所部署部队的数量和质量功能。法国军方说正在与罗马尼亚方面携手合作，“他们是东道国，欢迎我们，他们也欢迎其他北约国家，特别是在罗马尼亚有一支荷兰部队与法国合作。正是这些力量的协调整体，通过协同作用，通过相互合作性，真正使我们都变得强大。

据消息，法国阵风战斗机也将在年底前部署到立陶宛，以维持天空的防空治安。法国还有一个步兵连将加入爱沙尼亚驻军。从北到南，北约的防御态势将在欧盟的整个东翼由此进一步得到加强。

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