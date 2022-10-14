普京称接下来无计划再猛炸乌克兰

俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京周五表示，他没有立即对乌克兰进行新的 "大规模 "打击的计划，也没有计划扩大当局三周前为应对俄罗斯军队受挫而下令进行的全国征兵动员。

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据法新社今天报道说，普京称未计划对乌克兰实施新的 "大规模 "打击。普京是在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的区域峰会后的新闻发布会上做出保证，称俄罗斯 "不以摧毁乌克兰为目的"。

自2月24日以来，俄罗斯一直在乌克兰展开侵略攻势。

据普京说，"在不久的将来，没有必要进行大规模的打击。目前，还有其他目标。他说："目前，我们将拭目以待。" 普京保证，俄罗斯在乌克兰所做的 "一切都是正确的"。

普京说，"现在发生的事情并不令人愉快，但如果俄罗斯没有在2月24日攻击乌克兰，我们会在稍晚的时候处于同样的情况，只是条件对我们来说会更糟糕。因此，我们正在做一桩一切正确的事情。"

俄罗斯周一对乌克兰城市进行了大规模轰炸，破坏电力基础设施、居民区。基辅的一个游乐场也遭击中。袭击发生在俄罗斯克里米亚大桥（一个关键的基础设施）发生爆炸的两天后，普京将爆炸归咎于乌克兰情报部门。

普京周五还表示，他没有预见到新一轮动员俄罗斯人参军的浪潮，同时承认目前的动员已经遭受挫折。他说，在计划的30万人中已经招募了22.2万人，其中1.6万人已经在 "参与战斗的部队 "中。普京说，"没有其他计划。普京在新闻发布会上说："没有收到国防部的建议，我认为在可预见的未来没有必要。"他预计征兵动员将在 "大约两周内 "结束。

俄罗斯总统说："前线有1100公里长，所以完全用合同制军人组成的部队来守住它几乎是不可能的。"

法新社说，而宣布征兵动员的消息已经导致数万名俄罗斯人逃离该国。

据普京还表示，他对与基辅的谈判以及土耳其和阿拉伯联合酋长国等国家的调解持 "开放 "态度，普京批评基辅拒绝与他进行谈判。

据法新社说，俄罗斯总统普京首次承认，莫斯科在前苏联的合作伙伴对乌克兰的冲突感到 "担忧"。

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