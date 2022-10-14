欧美着手联合速建乌克兰防空大堤

乌克兰/防空

美国正在向乌克兰的盟友施压，要求他们用与北约标准设备兼容的紧急建立一个类似大拼盘的防空系统，以保护乌克兰的关键战略目标免遭俄罗斯的军机轰炸。联建的防空系统有些是技术超现代化的，有些却是陈旧的。

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据美国国防部长劳埃德-奥斯汀周四在布鲁塞尔说："乌克兰所描述的他们最迫切需要的是防空装备。"北约以及盟国正在开会以协调对基辅的军事支持。

据法新社说，然而，为了建立乌克兰总统泽连斯基所呼吁的 "防空盾牌"，有必要建立军方所谓的多层次地面防空。据美国参谋长马克-米利将军星期三透露，"这些防空盾牌都是些短程、低空系统，然后是中程、中空系统，最后是远程、高空系统。"

但这三个级别将保护乌克兰的战略目标，如主要城市、关键基础设施和权力中心，防止弹道导弹、巡航导弹和无人机。美国已承诺提供NASAMS防空系统，其中前两套不久将运抵乌克兰。它又向雷神公司订购了六套，但这些中短程、中高度系统的交付可能需要两到三年的时间。

德国已经向乌克兰交付了最新一代德国Iris-T防御系统中的第一套，但基辅将不得不等到明年才能得到承诺的另外三套。这种中程但高空的系统是为了保护中小城市。

为了加快这一进程，美国周三敦促其盟国提供他们现有的防空设备，哪怕是旧的，只要它们符合北约的标准就行。

西班牙在周四率先做出积极回应：它将向乌克兰发送四套中程 "鹰 "式地对空系统。美国国防部对这一 "非常、非常迅速的回应 "表示欢迎。西班牙这些系统存在并使用可以追溯到冷战时期，多年来一直在进行升级。西班牙对其中一些进行了翻新，希望延长其寿命。

法国总统马克龙周三宣布，法国将向乌克兰提供 "雷达、系统和导弹，以保护（乌克兰人）免受攻击，特别是保护他们免受无人机攻击。法国没有说明计划中的防空系统的型号，但一位美国军方官员提到了被称为 "曼巴 "的SAMP/T高空地对空防御系统，这是美国 "爱国者 "的欧洲竞争对手，目前在法国、意大利和新加坡服役。

这个防空系统也是由法国-意大利联合研建，目前也加进了NATO的防空系统。

据法国高层说，巴黎还提供了短程地对空导弹 "克罗塔勒"。

法新社说，英国周三宣布，它正在发送AMRAAM导弹，打算用于美国提供的NASAMS系统。

据美国官员在不愿透露姓名的情况下说，华盛顿还对西班牙的Spada 2000系统感兴趣，该系统与曼巴一样由欧洲制造商MBDA生产。它是自1980年代以来在意大利服役的中程和中高度系统的现代化版本，已出售给西班牙、科威特和巴基斯坦。

为了确保对弹道导弹的防御，华盛顿正在考虑为乌克兰配备远程爱国者电池。拥有有限库存的美国军方正在游说其他已经购买的国家加入这一努力。华盛顿还试图说服以色列交付其铁穹防空系统的一部分。

据美国军方称，一旦所有这些系统交付使用，将有必要 "确保它们能够通过北约的指挥和通信系统联系在一起，并确保它们拥有能够相互连通的雷达，以便它们能够在导弹袭来时发现目标。"

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