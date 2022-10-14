法国道达尔遭指是俄罗斯帮凶：喊冤

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法国道达尔被人权组织指控所生产的油料被用于俄罗斯军机轰炸乌克兰涉嫌犯有共犯战争罪。

法国道达尔能源公司遭指控是俄罗斯侵略乌克兰战争罪共犯，道达尔被指控继续允许在俄罗斯制造的燃料用于俄罗斯军用飞机轰炸袭击乌克兰。不过道达尔集团对此提出异议。

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道达尔能源公司被指控为乌克兰战争罪的共犯。

周四，总部位于波尔多的达尔文高端联盟（Darwin Climax Coalition）和乌克兰的Razom we stand协会向主管战争罪的法国国家反恐检察官提出申诉，前者称其致力于保护人权和捍卫受工业掠夺影响的人口，后者呼吁禁止从俄罗斯进口化石燃料。

当法新社为此联系时，这家法国能源巨头谴责这种 "无耻"、"诽谤 "和 "毫无根据 "的指控。

据法新社获悉的这份投诉回顾说，道达尔能源公司在9月之前一直持有Terneftegaz合资公司49%的股份，该公司在俄罗斯最北部经营Termokarstovoye油田。 剩余的51%由俄罗斯集团Novatek持有，Novatek是俄罗斯第二大天然气公司，TotalEnergies在该公司也有19.4%的股份。

然而，根据《世界报》8月24日发表的一篇文章，根据几份文件和非政府组织 "全球见证 "的调查，Termokarstovoye气田向西伯利亚鄂木斯克附近的一家炼油厂供应天然气凝析油，然后将其用于为参与乌克兰冲突的俄罗斯飞机提供燃料，至少到7月。在《世界报》发表该文后，这家因继续参与俄罗斯事务而受到批评的法国能源巨头曾回应保证，它 "没有为俄罗斯军队生产石蜡"。

两天后，道达尔说它已于7月18日达成协议，将其在Terneftegaz的49%股份出售给Novatek。该交易于9月完成。

据原告称，在2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，"通过继续开采Termokarstovoye油田"，道达尔能源公司 "帮助向俄罗斯政府提供必要的物资，构成在俄罗斯犯下战争罪"。原告还称："因此，俄罗斯间接利用这些对军事空中行动至关重要的燃料对乌克兰平民进行轰炸，导致至少5,587人死亡，7,890人受伤。

原告还认为，TotalEnergies不可能不知道Novatek与俄罗斯政权之间有影响力的联系。而与普京关系密切的寡头根纳季-季姆琴科不得不在3月离开该集团的董事会，因为他是欧洲制裁的目标。

据法新社说，TotalEnergies断然驳斥《世界报》去年8月发表的全球见证组织的所有毫无根据的指控，"该集团今天周五说，Terneftegaz生产的凝析油已经 "出口到国外"，不可能被俄罗斯空军用作燃料。

道达尔能源公司首席执行官Patrick Pouyanné于10月初在伦敦说："Termokarstovoye的凝析油没有被送到俄罗斯的炼油厂。

据道达尔能源公司还表示，"成为战争罪的帮凶 "意味着向实施犯罪的国家或犯罪组织提供直接援助，"这些指责是对我们公司团队诚信的侮辱"。

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