联合国再控俄军在乌克兰大肆强奸

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联合国指控俄罗斯军队在侵略乌克兰战争中犯下严重强奸罪行。联合国特别代表普拉米拉-帕滕今天说，归咎于俄罗斯军队在乌克兰的强奸和性侵犯行为，显然是 "一种军事战略 "和 "一种蓄意侮辱受害者人格的策略"，她谴责俄军强奸是"可怕的罪案和非常残酷的暴力"。

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据法新社今天报道，联合国谴责俄罗斯军队在乌克兰的强奸行为是 "一种军事战略 "和 "蓄意的战术"。联合国特别代表普拉米拉-帕滕在巴黎被法新社问及强奸作为乌克兰战争武器的问题时说："证据都在那里"。

联合国特别代表普拉米拉-帕滕指控说，"当妇女和女孩被关押数日并被强奸时，当你开始强奸小男孩和男人时，当你看到一系列切割生殖器的犯罪案件时，当你听到妇女谈论俄罗斯士兵身配伟哥犯罪的证词时，这显然是一种军事战略。联合国特别代表普拉米拉-帕滕说："而当受害者谈到被强奸过程中所听到的对话时，这显然是一种故意的策略，目的是摧毁受害者人格。她指出，第一批性暴力案件是在2月24日 "入侵乌克兰开始的三天后就浮出水面的。

自2017年以来，联合国秘书长冲突中性暴力问题特别代表普拉米拉-帕滕周四在巴黎与非政府组织无国界图书馆签署合作协议，向冲突中的性暴力受害者提供援助。

据法新社，联合国已经核实了自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来在乌克兰发生的 "一百多起 "强奸和性侵犯案件，但 "这不是一个数字的问题，" 联合国特别代表普拉米拉-帕滕说："在战争激烈期间，要有可靠的统计数据是非常复杂的，数字永远不会全面反映现实，因为性暴力是一种无声的犯罪，案例最少被控告，也最少被谴责，"她说，因为害怕报复和耻辱。"报告的案例只是冰山一角。

这位联合国官员引用独立国际调查委员会9月底的报告说，受害者主要是妇女和女孩，但也有男孩和男人。该委员会根据联合国安理会决议成立。这份报告 "证实了俄罗斯军队犯下的反人类罪行，根据收集的证词，性暴力受害者的年龄从4岁到82岁不等。她说："有许多针对儿童的性暴力案件，他们被强奸、拷打和禁闭。

普拉米拉-帕滕强调说："我反对性暴力的斗争实际上更是反对有罪不罚"，她说，"这就是我去乌克兰的原因：向受害者发出强烈的信号，告诉他们，我们与他们在一起，并要求他们打破沉默。但也要向强奸犯发出一个强烈的信号，全世界都在盯视着他们，强奸妇女或强奸女孩、男人或强奸男孩不会没有后果。

法新社说，从波斯尼亚到几内亚或刚果民主共和国（DRC），所有的冲突中都存在强奸这一战争武器，但联合国特别代表普拉米拉-帕滕认为，乌克兰的战争标志着一个国际 "警钟"。"她说："现在有了与有罪不罚现象作斗争的政治意愿，而且今天有了一个共识，即强奸被用作一种军事战术，是一种恐怖战术。

联合国特别代表普拉米拉-帕滕指出，“我认为，关注战争冲突中的性暴力问题是非常重要的，战争中被强奸，通常总是被视为不可避免的，是附带损害，是一个文化问题......。 ” 她说：但这是犯罪。

这位联合国代表的另一个主要关切是人口贩运的风险。联合国特别代表普拉米拉-帕滕指出，逃离乌克兰的妇女、女孩和儿童非常、非常脆弱，对于犯罪分子者来说，乌克兰发生的事情不是悲剧，而是一个机会。她警告说：人口贩运是一种无形的犯罪，但它是一场重大的危机。

法新社说，自俄罗斯于2月24日发动对乌克兰的全面入侵以来，已有超过760万乌克兰难民在欧洲各地登记为难民。

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