英国首相特拉斯再次背离竞选诺言 恢复提高企业税

经济

英国首相特拉斯10月14日说，为恢复市场对英国的信任、稳定经济，将执行前任政府推出的提高企业税6%的政策。这项政策先前被她强力否定。特拉斯今天说，提高企业税预计将为英国国库每年带来180亿英镑收入。

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中央社报道，在前首相约翰逊时代的财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）推动下，前首相约翰逊领导的政府原计划在明年4月将企业税税率由19%提高至25%。

约翰逊 7月遭逼宫、辞去执政党保守党党魁一职后，苏纳克与特拉斯（Liz Truss）竞争党魁、也就是英国新任首相大位，期间特拉斯曾批评苏纳克的增税政策将阻碍英国经济成长，苏纳克则直指特拉斯的减税计划缺乏必要的资金支撑，过于轻率，恐债留子孙。

星期五特拉斯放弃她竞选党魁期间极力推销的政见。特拉斯 3日曾急转弯，取消订定最高所得税率上限为45%、以“刺激投资”的政策。两次改变政策，让特拉斯在党内外的威信接连受打击。

她在竞选期间曾坚称，与其他七大工业国（G7）等经济发达国家相较，英国政府的举债程度偏低，财政情况绝对有能力负担减税造成的成本，而减税是刺激经济成长的重要方法。

她在唐宁街10号记者会表示，英国的经济问题也受外部因素影响。俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争引发全球经济情势恶化；此外，2020年以来为应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及其导致的经济挑战，政府大幅举债。

她坦承，日前发布的小型紧急预算案“走得太远、太快”，超乎市场预期，因此政府促进经济成长的作法必须改变，以稳定市场、说服市场信任英国政府的财政纪律。这也是为什么她决定要遵循前任政府的政策，提高企业税。

特拉斯是1998年以来，党内选举得票率最低的保守党党魁。

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