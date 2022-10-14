英国首相特拉斯将财政大臣解职 本人地位也微妙

英国/财政大臣遭解职

英国首相Liz Truss周五解除了她的财政部长夸滕Kwasi Kwarteng，并在今天下午早些时候的新闻发布会上发言宣布，用前外交大臣亨特Jeremy Hunt取代财政大臣。在媒体报道英国财政大臣夸腾离职后，英镑兑美元暴跌，下跌1.10%至1.1199美元。

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英国首相特拉斯Liz Truss在发表讲话前更换了她的财政部长。而遭炒鱿鱼的夸西-夸滕周四仍然肯定说他会被留任，今天夸腾在推特上证实了英国媒体透露的对他的解职消息。

据夸腾在致特拉斯的去职信中说，"你要求我辞去财政大臣的职务，我现在接受。"夸滕在给他的 "同事和朋友 "利兹-特拉斯的信中还写道，"我深深地尊重你今天所做的决定。"特拉斯感谢夸腾的大度，说，"你把国家利益放在了第一位"。

唐宁街宣布任命曾参与唐宁街竞选的另一人杰里米-亨特为财政部长。这位55岁的人在2018-2019年担任外交部长，此前曾领导英国卫生部。

在媒体报道英国财政大臣离职后，英镑兑美元暴跌，下跌1.10%至1.1199美元。

反对党工党经济主管瑞秋-里夫斯（Rachel Reeves）指出，事实证明，更换总理并不能消除英国已经造成的损害，"我们需要更换政府"。她在推特上说："只有工党能提供领导和想法，以确保经济并使英国摆脱这种困境。

据英国媒体报道，特拉斯Liz Truss的政府最终将维持鲍里斯-约翰逊时期决定的公司税上涨，而此前它打算保持目前19%的税率。

英国首相将在执政38天后的一个特别紧张的局面下讲话。据英国媒体报道，面对灾难性的民调，特拉斯的阵营中的一些成员已经在努力逼宫赶走她，这些民调预测在2024年的下一次大选前，保守党多数派将遭遇惨败。

法新社引述伦敦经济学院的托尼-特拉弗斯教授认为，夸西-夸滕被当作导火线，为 "政府的错误 "付出代价。而且他认为在下次选举前看到保守党回归 "非常困难"。

正在华盛顿参加国际货币基金组织和世界银行年度会议的夸滕于周五上午匆忙赶回伦敦，抵达不久后去了唐宁街接受免职。

夸腾在9月23日宣布的预算计划，包括数百亿的减税，但没有明确的资金来源，破坏了市场的稳定，使英镑暴跌，并深深削弱了政府。

英国民众与政界政治信心处于历史最低点。虽然保守党大会在本月早些时候已经出现了内部紧张和分歧，但一些保守党议员现在正在私下谈论取代莉斯-特拉斯的人选。据媒体报道，在唐宁街的竞争中被特拉斯女士击败的两位候选人均被提及。

前财政部长苏纳克先生是保守党议员的首相首选候选人，但最终决定权在党员手中，他们在9月初选出了特拉斯女士，后者随后将苏纳克阵营赶出政府。

英国人面对最近几周飙升的抵押贷款利率，再加上10%的通货膨胀，正在失去信心和耐心。50%的人希望保守党取代现首相特拉斯夫人。周四晚间公布的YouGov民调显示，在上次选举中投票给保守党的选民中，近一半（43%）的人希望有一位新的首相。

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