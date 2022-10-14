英相特拉斯再度急转弯 恢复提高企业税

四面楚歌的特拉斯

英国首相特拉斯14日表示说，为恢复市场对英国的信任、稳定经济，将执行前任政府推出、但先前被她强力否定的政策，即提高企业税6%。在前财相苏纳克（Rishi Sunak）推动下，前首相约翰逊（Boris Johnson）领导的政府原计划在明年4月将企业税税率由19%提高至25%。

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继13日急转弯，取消订定最高所得税率上限为45%、以“刺激投资”的政策后，特拉斯14日再度急转弯，放弃她竞选党魁期间极力推销的政见，让她在党内外的威信再受打击。

她在竞选期间曾坚称，与其他七大工业国（G7）等经济发达国家相较，英国政府的举债程度偏低，财政情况绝对有能力负担减税造成的成本，而减税是刺激经济成长的重要方法。

除了政策屡遭挑战，特拉斯在新政府人事安排上未信守“跨阵营举才”的承诺，大举重用“忠诚份子”，这让党内原本就对她不满或有疑虑的人如今更加虎视眈眈、酝酿逼宫。特拉斯是1998年以来，党内选举得票率最低的保守党党魁。

14日遭撤换的前财相克沃滕（Kwasi Kwarteng）多年来被视为特拉斯的忠实盟友，但当外界质疑她取消富人税上限的决定时，特拉斯第一时间竟称“那是克沃滕要的”。如今克沃滕上任不过37天就被迫黯然下台，成为英国1970年以来最短命的财政大臣。

特拉斯14日说，提高企业税预计将为英国国库每年带来180亿英镑收入。

她在唐宁街10号记者会表示，她的成长经验让她知道何谓无法享受经济成长的好处，因此她深信英国必须坚定追求经济成长，这也是为何她从9月6日上任第一天以来就野心勃勃朝这个目标迈进。

特拉斯说，从2008年金融危机开始，英国这个伟大国家的潜力就被持续疲弱的经济成长拖累，因此她将持续坚定追求低税负、高薪资、高经济成长。她了解民众期待“稳定”，因此推出政策，支持企业与一般家户应对能源费用高涨。

不过，特拉斯指出，英国的经济问题也受外部因素影响。俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争引发全球经济情势恶化；此外，2020年以来为应对新冠疫情及其导致的经济挑战，政府大幅举债。

她坦承，日前发布的小型紧急预算案“走得太远、太快”，超乎市场预期，因此政府促进经济成长的作法必须改变，以稳定市场、说服市场信任英国政府的财政纪律。这也是为什么她决定要遵循前任政府的政策，提高企业税。

特拉斯强调，政府将竭尽所能确保债务下降，并控制政府人事规模，以确保纳税人的钱都用在刀口上。

她承诺在公共支出速度较原先规划放缓的情况下，持续确保公共部门的运作效率和品质。

关于撤换克沃滕，特拉斯说她“非常遗憾失去他”，但强调克沃滕与她有“共同的愿景”，而新任财相杰里米·亨特（Jeremy Hunt）则与她有“共同的信念和野心”。

特拉斯强调，身为首相，她的行动将永远以国家利益为首要考量。她坦言情势不容易，但“我们能挺过风暴”。杰里米·亨特（Jeremy Hunt）本月底将宣布政府的年中财政计划。

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