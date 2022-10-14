西班牙政府30亿欧元能源援助方案

能源陷困境

面对能源危机，西班牙政府提出30亿欧元的援助方案，补贴採用中央暖气系统的家户，并扩大补助低收入户电费和瓦斯费，这次纾困预计可以让全国40%的家庭好过冬。

广告 继续浏览后续

根据《国家报》（El País）报导，面对俄乌战争导致的能源价格飙涨，西班牙首相桑杰士（Pedro Sánchez）昨天在国会上宣布最新的援助方案，计画投注30亿欧元补贴住户安装中央暖气系统，并扩大提供给低收入户的电费和瓦斯费补助，以帮助民众安全过冬。

西班牙政府预计，即将来临的冬天里，全国40%的家庭可望受惠。

针对采用中央暖气系统且使用天然气供暖的住宅建筑，政府将管制明年的瓦斯费率上涨幅度，住户只需支付目前现行的费率。此措施将造福170万户家庭，预计明年暖气帐单可因此降低至市场价格的一半以下。

在扩大社会福利补助方面，政府将分别提高适用于弱势家庭和严重弱势家庭的电费折扣至65%和80%，并为低收入户建立一个临时性的消费者类别，享有40%的电费减免。根据政府估算约有150万户家庭可因此受益。

此外，政府也计划将家户电费补助提高一倍，平均每个家庭可获得375欧元折扣，最低补助额度则将提升至40欧元。

虽然西班牙政府决心加码抢救人民生计，西班牙的冬天也不如欧洲其他国家寒冷。不过，不少民众面对飙涨的能源帐单仍然心惊胆颤。

住在马德里市中心的自由业者卡罗斯（Carlos）告诉中央社，由于他大部分的时间都在家工作，以往冬天他每天会开上数小时的暖气，但是今年冬天为了省钱，他决定挑战不开暖气，顶多在寒流来袭时开个一小时。此外，他正在物色加厚的浴袍和睡衣，以便度过这个没有暖气的冬天。

出于好奇，记者询问了在人口稠密的马德里住宅区经营居家服饰店多年的大卫（David），是否已卖出许多加厚的浴袍或睡衣时？他回说，最近的确收到不少客人询问，他也已提早备好特别保暖的刷毛睡衣。不过，最近天气尚暖，加上西班牙人不见棺材不掉泪的个性，目前还没反应在实际的销售量上。

连西班牙预算部长孟蒂罗（Maria Jesús Montero）接受西班牙广播电视公司（RTVE）访问，谈到今年冬天将采取哪些措施来节约能源时，她强调，她会盖上“更厚的棉被”，并且出于节能与健康考量，她绝对不会开着暖气睡觉。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅