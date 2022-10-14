财政大臣被解职 英镑直线下跌

政坛动荡

英国财政大臣克沃滕（Kwasi Kwarteng）10月14日亲自证实，自己已经辞去了财政大臣一职。此前《泰晤士报》发消息指他已被解雇。离开唐宁街11号时，克沃滕向记者挥手，面带微笑。英国保守党议员，曾担任文化大臣、卫生大臣、外交大臣杰里米·亨特已被首相特拉斯任命为新一任财政大臣。

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这一消息似乎并没有帮助英镑找到需求。截至发稿时，英镑兑美元的交易价为1.1200，日内下跌1.1%。与此同时，英国富时100指数当天上涨超过1%。

13日有消息传出，英国首相特拉斯（Liz Truss，卓慧思）正考虑撤回减税计划，而今天克沃滕更提前回国，外界原本以为他将与特拉斯讨论修改方案。

克沃滕任职财长的时间仅一个多月，因力推“迷你预算（mini-budget）”而遇上来自各方的巨大压力。事源于9月下旬，克沃滕推出自1972年以来最大规模、高达450亿英镑的无金援减税（unfunded tax cuts）方案，令市场极为胆战心惊，担心英国负债比率过重。

9月26日，英镑兑港元曾一度暴贬至8.15的历史低位水平，后来当英格兰银行（Bank of England）出招“买债计划”，才将混乱情况平定下来。英镑最新报8.79。

然而，买债计划到14日会完结，央行行长贝利（Andrew Bailey）断言不会继续买债，令市场担忧下周英市或陷入危机。

“迷你预算”包括将基本税率降至19%、取消刚附加的1.25%国民保险费等，而企业亦毋须面对加税（原本由19%上调至25%）压力。

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