白俄罗斯参战迈步？ 第一批与俄军联合兵团组队

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白俄罗斯当局周六表示，莫斯科和明斯克之间新的联合军事集团的第一批俄罗斯士兵已经抵达白俄罗斯，此前白俄罗斯宣布与俄罗斯成立联合部队，以保卫白俄罗斯边境免受乌克兰的威胁。

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白俄罗斯今天报告，与俄罗斯新的联合 "军事集团 "的第一批俄罗斯士兵抵达该国。白俄罗斯国防部在一份声明中说："组成区域军事集团的第一批俄罗斯士兵列车已经抵达白俄罗斯，"但没有具体说明在此框架下部署的俄罗斯军事人员的数量。

白俄罗斯军方发布了俄罗斯军车和卡车的图片，以及身着民俗服装的妇女手持面包和盐巴迎接俄罗斯士兵的图片，并说这是斯拉夫民族的传统接待方式。

白俄罗斯总统卢卡申科周一指责波兰、立陶宛和乌克兰准备在白俄罗斯进行 "恐怖 "袭击和 "策动骚乱"，并宣布部署地区军事集团。白俄罗斯说，这支部队纯粹是防御性的，旨在确保其边界安全，而明斯克指责基辅准备发动对白俄罗斯进攻，据法新社说，这让人担心白俄罗斯会直接干预乌克兰的冲突。

乌克兰总统泽连斯基周二指责莫斯科想要 "把白俄罗斯拖入战争"，并呼吁七国集团在乌克兰和白俄罗斯的边界上设立国际观察团。

白俄罗斯是俄罗斯在与乌克兰侵略冲突中的盟友，已经将白俄罗斯领土提供给俄罗斯军队对乌克兰发动进攻，但至此白俄罗斯军队还没有参与在乌克兰领土上的战斗。

法新社说，白俄罗斯军队进入邻国乌克兰将标志着乌克兰战争冲突新的升级。但明斯克表示，白俄罗斯不考虑派遣比莫斯科小得多的军队与俄罗斯军队一起到乌克兰侵略作战。

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