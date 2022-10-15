美国宣布向乌克兰再提供7.25亿美元的军事援助

美国军援乌克兰

美国白宫10月14日表示说，美国将向乌克兰提供7亿2500万美元的军事援助。这是美国向基辅提供的最新一揽子安全援助，也是俄罗斯对乌克兰平民发动大规模导弹袭击以来的第一批援助。

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美国官员说，援助计划不包括重大的新能力或防空防御。相反，援助主要包括向乌克兰提供弹药和武器，基辅一直在成功地利用这些武器反攻俄罗斯。

美国国务卿安东尼·布林肯周五在一份声明中说:“我们正在提供的能力经过仔细校准，可以为乌克兰在战场上发挥最大的作用。”

俄罗斯军队周五继续轰炸乌克兰城市，对乌克兰第二大城市哈尔科夫发射了至少四枚导弹，而乌克兰发动反击，向俄罗斯境内发射火炮并击中一个弹药库。

据报道，星期五在俄罗斯别尔哥罗德（Belgorod）地区的这个弹药库发生了多起爆炸。该地区州长在社交媒体网站Telegram上宣布了此次袭击。乌克兰官员尚未声称对这次袭击负责。

乌克兰战事进行之际，俄罗斯总统普京为最近向乌克兰部署更多军队、使战争升级的举动进行辩护。

普京星期五说，没有必要对乌克兰发动新的大规模袭击，俄罗斯也无意摧毁这个国家。与此同时，这位俄罗斯领导人坚称，他对乌克兰战争以及最近动员22.2万名俄罗斯预备役军人参加冲突“不后悔”。

普京星期五在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的新闻发布会上说，俄罗斯应该在两个星期内结束征召预备役军人的工作。俄罗斯国防部上个月设定了动员30万预备役军人的目标，这在俄罗斯引发了反对，导致数万人离开俄罗斯。普京说，有3.3万名新入伍的士兵加入了军队，其中1.6万人被部署到战斗中。

据俄罗斯媒体报道，最近征召的新兵中至少有7人死亡。与此同时，俄罗斯国防部因为将未经训练的新兵部署到战场上，正面临着支持战争的知名俄罗斯军事分析人士的批评。

尽管阵亡人数不断上升，普京对记者说，他在乌克兰发动军事进攻的行动是“及时和正确的”。

在普京发表讲话的几个小时前，俄罗斯导弹和无人机连续第四天针对更多乌克兰城镇发动攻击。乌克兰官员称，乌克兰南部城市米科莱夫至少5人丧生。

在战场上，乌克兰军方表示，在过去一个月里，他们从俄罗斯军队手中夺回了600多个定居点，据乌克兰临时占领区重新融合部说。

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