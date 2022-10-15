英国环保示威者向梵高向日葵画泼洒西红柿汁

英国/气候变化

英国气候变化抗议者昨天在伦敦国家美术馆向文森特梵高的画作《向日葵》泼西红柿浓汤，对画框造成轻微损坏。英国国家美术馆称梵高的向日葵画作是该馆所收藏的世界上最伟大的绘画之一，而且梵高于1888 年绘画的“向日葵”是最受欢迎的馆藏作品之一。

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据路透社报道称，过去两周一直在英国首都伦敦举行环保抗议活动的 Just Stop Oil 运动组织发布的一段视频显示，两名妇女将两罐亨氏番茄汁泼洒在这幅画上。然后她们把自己的一只手象征性粘在墙上，以抗议气候变化影响到每一个人。

画廊在一份声明中说：“画框有一些轻微的损坏，但画没有受伤。”英国警方表示，两名女子均因刑事损害和严重非法侵入罪名被捕。消息说，两名女性抗议者已被拘留在伦敦市中心的一个警局。

国家美术馆解释称，“这幅画最常被复制在卡片、海报、杯子、茶巾和文具上。这也是梵高最引以为豪的画作，”这幅画的估计价值超过 8400 万美元。画作在博物馆被玻璃框罩保护起来。泼洒西红柿汁没有对画作本身造成破坏。

有消息说，博物馆其他参观者对两名抗议者泼洒西红柿汁做法提出批评，并对损坏名画感到惋惜。两名抗议者谴责这些观众虚伪，因为他们宁可对名画受损表示可惜，而对全世界成千上万的人因气候以及环境问题受到影响不闻不问。

在伦敦的抗议是英国环保组织活动人士的最新一次抗议活动，此前几天他们封锁了英国议会和政府部门，他们要求停止所有新的石油和天然气项目。上周日，警方表示，在一个周末的环保组织与抗议有关的活动后，已有 100 多人被捕。

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