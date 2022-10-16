乌克兰东部激战 俄乌互攻导弹横飞

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部仍然是俄罗斯侵略军队与乌克兰守军激战战地。乌克兰武装部队总参谋部周日表示，在截至周日早上的 24 小时内，俄罗斯军队袭击了乌克兰全国 30 多个城镇和村庄，发动了 5 次导弹袭击和 23 次空袭以及多达 60 次火箭袭击。作为回应，乌克兰空军进行了 32 次打击，击中了 24 个俄罗斯目标。

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据路透社今天报道称，乌克兰总统泽连斯基周六表示，尽管俄罗斯一再发动袭击，乌克兰军队仍控制着东部战略城镇巴赫穆特，而更大的顿巴斯地区的局势仍然非常困难。

俄罗斯军队一再试图占领巴赫穆特，它位于通往斯洛文斯克和克拉马托尔斯克市的主要道路上。两者都位于顿涅茨克地区。

据路透社说，乌克兰东部省份顿涅茨克和卢甘斯克以及南部具有重要战略意义的赫尔松省（普京“吞并”的四个省份中的三个）的战斗尤为激烈。

乌克兰武装部队南部司令部周日表示，南部部队的阵地周六遭到多次袭击，在特里福尼夫卡村（赫尔松）附近发生了一场小型“枪战”。

报道称，俄罗斯军队还在赫尔松地区的第聂伯河右岸发射了近 20 枚俄制 Grad 火箭。

尽管乌克兰军队最近在东部和南部的攻势中夺回了数千平方公里（英里）的土地，但官员们表示，一旦基辅的部队遇到更坚决的抵抗，进展可能会放缓。

路透社引述乌克兰总统泽连斯基说，自 2 月 24 日入侵以来，迄今已有近 65,000 名俄罗斯人丧生，这一数字远高于莫斯科官方 9 月 21 日估计的 5,937 人死亡。美国五角大楼在八月表示，俄罗斯已经有 70,000 至 80,000 人伤亡，有死有伤。

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