俄罗斯再指控乌克兰越境袭击

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区周日遭到新的爆炸袭击，至少有4人受伤，俄罗斯别尔哥罗德地区州长说，此类袭击事件最近几天有所增加。乌克兰没有回应俄罗斯的指控。

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俄罗斯今天指控乌克兰对靠近乌克兰的别尔哥罗德地区进行新的打击。在电报群Telegram上，俄罗斯的地区州长维亚切斯拉夫-格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，同一个家庭的三名成员在对该地区首府别尔哥罗德的遭爆炸袭击中受伤。两名被弹片击中的伤员被送往医院。

据法新社今天报道称，消息报告，当地有房屋和汽车遭受了 "轻微损坏"。据省长称，第四名伤者是一名老人，他在别尔哥罗德附近的爆炸事件中遭受 "挫伤"。

俄罗斯调查委员会在一份声明中说，周日在这个拥有33万居民的城市听到了 "近16次爆炸声"，虽然自从俄罗斯对乌克兰的侵略攻势开始以来，这个城市很少受到袭击，但本周，地方当局一再谴责乌克兰军队对该市或附近地区的袭击。

周六，当地州长格拉德科夫宣布，别尔哥罗德附近的一个油库遭到进轰炸。前一天，别尔哥罗德的一家电厂被击中，并导致停电。

这个边境大城市迄今为止几乎没有受到火灾的影响，不像该地区其它靠近乌克兰边境的地方，在最近几个月已经报告发生了几次致命的袭击。

据俄罗斯国防部表示，周六在该地区的一个军事基地发生11人被杀枪击案，事件中还有15人受伤。俄罗斯军方称之为 "暴力袭击 "的枪击事件，使当地局势更加紧张。

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