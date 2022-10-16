俄罗斯/军事基地遭枪击案

普京侵乌战再遭内部一击：俄军事基地遭扫射酿11死

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俄罗斯军队新兵在顿河畔罗斯托夫的一个训练营中接受射击训练图片。 2022年10月4日照片
俄罗斯军队新兵在顿河畔罗斯托夫的一个训练营中接受射击训练图片。 2022年10月4日照片 © AP Photo
作者： 小山
5 分钟

俄罗斯国防部报告，超过一人以上枪手周六在俄罗斯军事训练场开枪打死11人。一些俄罗斯独立媒体报道称，伤亡人数高于官方数字。路透社分析说，该事件是自入侵乌克兰以来对总统普京军队的最新一次打击。

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据路透社今天报道称，有枪手在俄罗斯军事基地杀死11人，这是对乌克兰战争的最新抗议打击。俄罗斯官方的RIA通讯社援引国防部消息说，周六在俄罗斯西南部与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区发生枪击事件，另有15人受伤，当时两名男子向一个自愿参加战争的团体开枪袭击。

消息说这两名袭击者，是来自一个未指明的前苏联共和国的国民，均已被枪毙。一些俄罗斯独立媒体报道称，伤亡人数高于官方数字。

别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫周日早些时候说：“在我们这里一个军事单位里发生了可怕的事件。”格拉德科夫在电报群Telegram 消息应用程序的视频帖子中说：“许多士兵被打死打伤……死伤者中没有别尔哥罗德地区的居民。”

袭击发生在爆炸破坏克里米亚半岛的一座桥梁一周后，克里米亚半岛于 2014 年被俄罗斯从乌克兰吞并。战争早些时候，俄罗斯在黑海的旗舰遭遇爆炸并沉没。

官方消息报告称，“在对将去乌克兰参战的新兵进行枪支培训时，恐怖分子用小型武器向该部队的人员开火。”

就在一天前，普京表示俄罗斯应该在两周内完成对预备役人员的征召，并承诺尽速结束造成分歧的征兵动员，这种动员已经征集数十万人到乌克兰战斗，但同时大量俄罗斯人逃离该国。

据乌克兰总统泽连斯基 Volodymyr Zelenskiy 的顾问 Oleksiy Arestovych 在 YouTube 中接受采访说，袭击者来自中亚国家塔吉克斯坦，在因宗教问题发生争执后向其他人开火。

塔吉克斯坦是一个以穆斯林为主的国家，而大约一半的俄罗斯人信奉各种基督教。俄罗斯外交部曾表示，袭击者来自独立国家联合体的一个国家，该国家由包括塔吉克斯坦在内的九个前苏联共和国组成。

俄罗斯独立新闻网站 SOTA Vision 称，袭击发生在靠近乌克兰边境和别尔哥罗德东南约 105 公里（65 英里）的小镇索洛蒂。

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