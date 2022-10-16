普京侵乌战再遭内部一击：俄军事基地遭扫射酿11死

俄罗斯/军事基地遭枪击案

俄罗斯国防部报告，超过一人以上枪手周六在俄罗斯军事训练场开枪打死11人。一些俄罗斯独立媒体报道称，伤亡人数高于官方数字。路透社分析说，该事件是自入侵乌克兰以来对总统普京军队的最新一次打击。

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据路透社今天报道称，有枪手在俄罗斯军事基地杀死11人，这是对乌克兰战争的最新抗议打击。俄罗斯官方的RIA通讯社援引国防部消息说，周六在俄罗斯西南部与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区发生枪击事件，另有15人受伤，当时两名男子向一个自愿参加战争的团体开枪袭击。

消息说这两名袭击者，是来自一个未指明的前苏联共和国的国民，均已被枪毙。一些俄罗斯独立媒体报道称，伤亡人数高于官方数字。

别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫周日早些时候说：“在我们这里一个军事单位里发生了可怕的事件。”格拉德科夫在电报群Telegram 消息应用程序的视频帖子中说：“许多士兵被打死打伤……死伤者中没有别尔哥罗德地区的居民。”

袭击发生在爆炸破坏克里米亚半岛的一座桥梁一周后，克里米亚半岛于 2014 年被俄罗斯从乌克兰吞并。战争早些时候，俄罗斯在黑海的旗舰遭遇爆炸并沉没。

官方消息报告称，“在对将去乌克兰参战的新兵进行枪支培训时，恐怖分子用小型武器向该部队的人员开火。”

就在一天前，普京表示俄罗斯应该在两周内完成对预备役人员的征召，并承诺尽速结束造成分歧的征兵动员，这种动员已经征集数十万人到乌克兰战斗，但同时大量俄罗斯人逃离该国。

据乌克兰总统泽连斯基 Volodymyr Zelenskiy 的顾问 Oleksiy Arestovych 在 YouTube 中接受采访说，袭击者来自中亚国家塔吉克斯坦，在因宗教问题发生争执后向其他人开火。

塔吉克斯坦是一个以穆斯林为主的国家，而大约一半的俄罗斯人信奉各种基督教。俄罗斯外交部曾表示，袭击者来自独立国家联合体的一个国家，该国家由包括塔吉克斯坦在内的九个前苏联共和国组成。

俄罗斯独立新闻网站 SOTA Vision 称，袭击发生在靠近乌克兰边境和别尔哥罗德东南约 105 公里（65 英里）的小镇索洛蒂。

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