近9000俄军将部署白俄罗斯 俄乌互有胜负 法国继续军援乌克兰

欧洲

本周末，俄乌战场传出互有胜负的消息。此外，白俄罗斯国防部16日表示，近9000名俄罗斯官兵将进驻白俄罗斯，这是为保护其边界所进行部队“区域性集结”的一部分。

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白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）上周表示，他的部队将与俄军一起部署在乌克兰边界附近，以面对他所谓来自乌克兰和西方的威胁。

俄军称在乌南赫松“激战”坚守，并重创顿内茨克乌军阵地

俄罗斯国防部16日宣称，俄军部队击退乌克兰部队在东部顿内茨克以及南部赫松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地区的进攻，并造成敌人重大损失。

俄罗斯国防部还称，俄军正继续使用长程精准武器对乌克兰军事和能源目标进行空袭，“攻击目的皆已达成，所有指定目标都已被消除”。

俄罗斯称，在乌克兰东部哈尔科夫（Kharkiv）地区，俄军摧毁3门美制榴弹砲和奥斯科尔河（Oskil River）上一个跨河点，这是乌军为运送预备部队和弹药而设置的。

但据路透社报导，对俄罗斯国防部以上这项战场报告无法立即进行查证。

泽伦斯基称乌东巴赫姆特战线最艰困

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日表示，日前亲俄部队宣布向具重要战略意义的东部城镇巴赫姆特（Bakhmut）推进，如今此处堪称局势“最为艰困”的战区。俄军数周来一直猛攻巴赫姆特，希望佔领这座曾有7万居民、以酿酒与开採盐矿著称的城镇。

俄罗斯贝尔哥罗德油库起火

俄罗斯贝尔哥罗德（Belgorod）地区官员表示，邻近乌克兰边界的一座油库15日遭到乌克兰飞弹攻击而起火燃烧。上周，俄罗斯曾称其与乌克兰接壤领土遭受的砲击和飞弹攻击明显增加。

在贝尔哥罗德地区，一座军事训练场发生“恐怖攻击”事件，至少造成11人死亡、15人受伤。俄罗斯国防部发布声明称，发动恐攻的凶嫌是2名来自前苏联国家的国民，他们“与自愿参加（乌克兰）特别军事行动的志愿军人一起进行枪械训练期间，用小型武器向其他部队人员开火”，此后“2人都在反击过程中丧生”。截至目前，乌克兰方面并未出面表示将对此事负责。

世银：乌克兰贫困人口增10倍

世界银行（World Bank）高层官员15日表示，俄罗斯对前线之外的乌克兰城镇民用基础设施发动攻击，将导致乌国经济情况雪上加霜，尤其是乌国今年贫困人口已经增加了10倍。泽伦斯基本周告诉国际捐助者，乌克兰需要大约550亿美元援助，380亿美元用来弥补预估的明年预算赤字，另外170亿美元用在重要基础设施的重建工作，包括学校、住宅和能源设施。

法国军援乌克兰将协助训练战士

法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）15日接受“巴黎人报”（Le Parisien）访问时表示，法国将在国内为乌克兰训练2000名军人。

勒克努还说，法国将提供乌克兰“响尾蛇”（Crotale）防空系统，但没有具体说明有多少套。他说，这个数字“正在与乌克兰方面一起确认”，并强调“让他们能够保卫自己的天空非常重要”。

勒克努表示，除了已提供的18套凯撒（Caesar）机动火砲系统，法国还可以另外再提供基辅6套，同时也在研究捐赠地对地飞弹的可能性。凯撒可以精准打击40公里外的目标。

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