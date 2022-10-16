马斯克再改口：星链继续无偿援助乌克兰

乌克兰/马斯克

乌克兰士兵向乌克兰东部顿巴斯地区的俄罗斯军队阵地发射法国军援的凯撒自走炮炮弹。 2022年6月15日 资料照片

美国SpaceX 创始人兼特斯拉首席执行官埃隆马斯克最新表态说，他的火箭公司 SpaceX 将继续为其在乌克兰的 Starlink 互联网提供服务。马斯克解释说，他需要善行做好事。而仅在前一天马斯克气哼哼表示再也负担不起了，还说他不可能无限期无偿帮助乌克兰。

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埃隆马斯克表示，尽管亏损，SpaceX 仍将继续为乌克兰的 Starlink 提供服务。据路透社援引马斯克在推特上写道：“见鬼……尽管 Starlink 仍在亏损，其他公司正在获得数十亿纳税人的美元，但我们将继续免费为乌克兰政府提供服务”。

马斯克周五表示，SpaceX不能无限期地为乌克兰的 Starlink 提供服务。该服务帮助平民和军人在与俄罗斯的战争期间保持在线。

虽然目前尚不清楚马斯克改变主意是否是真的，但他后来似乎表明是真的。当一位推特用户告诉马斯克“不做善行会受到惩罚”时，他回答说“即便如此，我们仍然应该做好事”。

据路透社说，马斯克这位亿万富翁一直在与乌克兰官员就他提出的和平计划进行在线争执，乌克兰称该计划对俄罗斯过于慷慨。马斯克建议乌克兰割地换取停战与和平。

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