德国联邦情报局警告中国带来的危险

德国/中国

据《法兰克福汇报》报道，德国联邦情报局警告人们重视“全球崛起的专制中国”带来的威胁。德国另外两大情报机构对此表示赞同。

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在周一（10月17日）德国联邦议院举行的德国三大情报机构年度公开听证会上，负责国外情报的联邦情报局局长卡尔(Bruno Kahl)警告德国议员们不要对中国“太天真”，必须重视“全球崛起的专制中国”带来的威胁。军事反间谍局局长罗森博格（Martina Rosenberg）和负责国内情报的联邦宪法保卫局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）阐述了同样的看法。三位情报机构负责人都特别警告了中国带来的威胁。

这些情报机构负责人表示，俄罗斯入侵乌克兰和德国目前的能源困境对他们来说并不意外。他们指出，他们过去曾就这一问题多次发出了警告。

军事反间谍局局长罗森博格说，中国多年来一直在对德国的武装部队进行“精心布局的间谍活动”。联邦宪法保卫局局长哈尔登旺用环境变化的比喻来让议员们得到深刻的理解。他说，“如果俄罗斯是一场风暴，中国就是气候改变。”人们必须接受气候改变的到来，并做好准备。

联邦情报局局长卡尔敦促德国政商人士在与北京打交道时保持警惕，因为北京的目标是在2049年成为全球技术引领者。中国会通过网络攻击从德国的科学领域和商界获取技术知识，以实现其成为科技强国的目标。

卡尔还警告说，允许中国在汉堡的集装箱码头等基础设施中拥有股份会带来风险。他说，“港口当然属于关键性基础设施，必须三思而后行。”由于德国政府的担忧，汉堡港口项目现已被搁置。

德联邦宪法保卫局局长哈尔登旺赞同卡尔的警告。他说，“我们绝不允许中国政府可以干预德国国内政治的情形出现。”

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