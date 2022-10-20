英国首相特拉斯上任44天后辞职

英国/政治

英国首相利兹·特拉斯因过去几天的政治逆转和自己党内越来越明确的批评而被削弱，在上任仅44天后于周四（10月20号）宣布辞职。

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据路透社，在9月底提交的 "小型预算 "引发金融市场恐慌后，她被迫在一些竞选承诺上走回头路，并更换了财政大臣。加上内政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）周三辞职、国会议员在表决中离心离德，特拉斯可能判断她的政府已经遭到削弱，该是离开的时候。

特拉斯在唐宁街10号前宣读声明说："我不得不承认，鉴于这种情况，我无法履行我被保守党选举的授权。因此，我已经和国王陛下谈过，告诉他我将辞去保守党领袖的职务，"

特拉斯表示："我今天上午会见了1922年委员会主席格雷厄姆·布雷迪爵士。我们同意下周应该进行一次选举。这将使我们能够实施我们的预算计划，并保持经济稳定和国家安全。" 她表示，将续任首相直到确定继任者。

由于她的辞职，英国保守党将在未来几天举行内部选举，任命新的领导人。分析认为，那可能意味保守党在不到两个月前的党魁之争落幕之后，又得再开启一场党魁争霸。不过保守党也可以团结一致，选出单一人选接替，以避免冗长而分歧的斗争。 在前首相鲍里斯-约翰逊离开后，执政党的17万多名成员选择特拉斯女士的过程花了两个月。

执政的保守党高级官员布拉迪周四在特拉斯辞职后表示，新的英国首相将在10月28日前选出。

包括BBC在内的多家媒体已经报道，新任财政部长杰里米·亨特将不会成为下届首相的候选人。

法国总统埃马克龙周四表示，在英国首相特拉斯宣布辞职后，他希望英国能够 迅速 恢复 "稳定"。

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