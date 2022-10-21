朔尔茨：欧盟必须保持作为一个开放的贸易伙伴

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德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）10月21日向媒体证实，他将率领一个德国商务代表团前往中国访问。朔尔茨的发言人说，这次访问将在11月初进行。朔尔茨当天在布鲁塞尔参加完欧盟峰会后的记者会上强调，欧盟必须保持作为一个开放的贸易伙伴。

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据路透社报导，朔尔茨拒绝向媒体证实他是否会与法国总统马克龙一起访华。欧盟27国领导人周五在峰会上探讨了对华政策等议题。在讨论对华关系期间，与会的领导人和官员们被要求在没有手机在场的情况下参与。

朔尔茨周五宣布，他将于11月初对中国进行正式访问，这是自2019年11月以来欧盟国家领导人的首次访华之旅。朔尔茨当天向媒体表示：“我已经计划（这次）旅行很长时间了”。他补充说，这是“在中德政府间磋商之前的首次访问”。朔尔茨的发言人说，这次访问计划在11月初进行。据德国媒体报导，预计将在11月3至4日左右进行。

欧盟成员国领导人上一次访华是马克龙在2019年11月进行的访问。在德国联合政府内部，来自绿党的外交部长贝尔伯克和经济部长哈贝克正在呼吁对北京采取更坚定的立场，特别是在人权问题上，并减少在经济上的对华依赖。

社民党的总理朔尔茨则采取了更为谨慎的态度，他上周在与德国工业家会面时表示：“我们决不能脱离某些国家，我们必须继续与其中一些国家做生意——我明确地说：也与中国做生意。”

朔尔茨周五在记者会上重申，欧盟必须保持作为一个开放的贸易伙伴。他说：“欧盟为自己是一个对全球贸易感兴趣的联盟而自豪，它不会站在那些提倡去全球化的人一边。”

据德国《商报》周五援引消息人士的话报导，欧盟委员会今年春天警告德国政府不要批准中企对汉堡港码头的投资项目。报导称，欧盟警告说，如果德国政府允许这项投资，有关该企业的敏感信息可能会落入中方手中。

当被问及有报道称他不顾自己政府内的六个部门反对，想要强行通过中企购买汉堡港的一个集装箱码头时，朔尔茨回答说：“还没有决定。仍有许多问题需要澄清。”

朔尔茨称：“这不是一个出售港口的问题，就像（比利时西部港口城市）泽布吕赫或（希腊）比雷埃夫斯那样。最多只是参与一个码头，正如一些西欧港口的情况一样”。

朔尔茨还谈到，他向马克龙谈及了访华行程的日期，但似乎拒绝了两人一起进行这次访问的建议。据法国《世界报》日前报导，马克龙希望与朔尔茨一起共同访华，以展示欧洲团结，但后者则倾向于单独进行。

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