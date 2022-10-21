梅洛尼成为意大利首任女总理并开始组阁

意大利

意大利极右派兄弟党（Brothers of Italy）在选举胜利后，其女党魁梅洛尼（Giorgia Meloni）21日获任为总理，成为意大利史上首位女性政府领导人。

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法新社报导，意大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）在国会与各政党举行正式会谈后，21日授命梅洛尼筹组新政府。依据传统规定，以大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）只有在与国会各党派举行正式会谈后，才会宣布总理的任命。梅洛尼21日和她所属联盟代表一同会见总统马达雷拉。

报道说：梅洛尼获任为意大利总理后不久，就指派乔捷堤（Giancarlo Giorgetti）为经济部长，乔捷堤曾效力前总理德拉吉（Mario Draghi）政府。

有报道说，梅洛尼即将公布内阁名单，部长们随即将宣誓就职，并于下周接受国会信任投票。

梅洛尼所属的意大利兄弟党9月大选赢得26%选票，而其盟友、前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的意大利前进党（Forza Italia）为8%，极右派联盟党（League）获得9%选票。

法新社称：后法西斯主义、疑欧派、反移民的意大利兄弟党（Brothers of Italy）在9月25日举行的全国大选中获胜，但该党并无执政经验，且必须组建一个跨党派团队，来处理飙升的通货膨胀和能源价格，以及与欧洲的关係。

梅洛尼担任意大利总理，对于欧元区（Eurozone）第三大经济体意大利，以及执政新手意大利兄弟党而言，都是历史性的转变。

即将卸任的现任总理德拉吉（Mario Draghi）利用20至21日欧洲理事会峰会，提醒他的欧洲领导人同僚以及极右派继任者，团结的欧洲才是他们的“指路明灯”。欧洲领导人对最后一次出席欧盟高峰会的德拉吉，报以温暖的掌声。

75岁的经济学家德拉吉曾领导欧洲央行（ECB）。他在2012年靠量化宽松政策，拯救陷入欧洲主权债务危机的欧元区国家，解决欧元危机。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在高峰会主持对德拉吉的致敬环节，他感谢德拉吉的付出，以及他“生动、巧妙的言词，以及简洁明快却又有力的行事风格”。

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