马克龙：过去向中国出售欧洲战略基础设施是个错误

法国/欧盟/中国

据路透社报导，法国总统马克龙10月12日在出席欧盟峰会后的记者会上表示，欧盟必须重新思考与中国的贸易对话，呼吁在欧盟和中国之间建立更加公平的竞争环境。

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为期两天的欧盟27国领导人峰会在周五探讨了对华关系等议题。马克龙在会后的记者会上告诉媒体称：“我们过去在向中国出售基础设施方面犯了战略错误。”

此外，马克龙还在布鲁塞尔宣布，法国将退出《能源宪章条约》，原因是该条约被认为与《巴黎协定》的目标不符。此前，西班牙、波兰、意大利和荷兰已经退出该条约。一些权威人士认为1994年签署的《能源宪章条约》过于保护石化燃料能源，受到环保人士的抨击。

荷兰首相吕特（Mark Rutte）周五向媒体表示，中国在世界舞台上的强硬态度正在增加，这与其他欧盟领导人的担忧相呼应，他们敦促有必要审查欧盟与中国的关系。他在欧盟峰会结束后告诉记者称：“中国在世界舞台上的咄咄逼人正在增加......我们必须与中国保持对话，但要有更多的批判性观点。”

据“政客”新闻网报导，在当天长达三个小时的探讨中，欧盟27国领导人在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上逐一发言，表达他们就对华关系问题的高度关切。尽管诊断是一致的——北京在军事和经济方面都变得越来越强硬，同时又与好战的俄罗斯亲近，但建议的应对方法却不尽相同。

一些领导人将这种情况等同于欧盟对其与俄罗斯关系的误读。其他领导人则回避了直接将二者进行对此，但还是呼吁欧盟减少对中国技术和原材料的依赖。还有一些领导人，特别是包括德国总理朔尔茨等坚持认为欧盟必须继续成为全球化贸易的开放伙伴，尤其是对华贸易问题。

即将离任的意大利总理德拉吉在周五的记者会上表示：“我们决不能重复我们在与俄罗斯的关系中一直冷漠、放任、肤浅的事实”。比利时首相德克罗发表了类似的看法，并称：“过去，我认为我们作为欧洲国家有点过于自满”。

德克罗向媒体表示：“在某些领域，（中国）是一个竞争者，是一个激烈的竞争者。在某些领域，我们也看到他们有敌对行为……我们应该明白，在很多经济领域，它也是地缘战略（问题）。”波罗的海国家多年来对俄罗斯的侵略性意图发出警告，但在欧洲大部分地区却遭到冷遇，他们正在推动对中方采取更强硬的态度。

针对朔尔茨证实他将率领德国商业代表团于11月初访华的计划，拉脱维亚总理卡林斯说，就对华问题“最好是在我们27国的时候处理，而不是在我们......一对一的时候处理。”

据一位欧盟外交官说，即使是普遍亲北京的匈牙利总理欧尔班在讨论中也同意欧盟应该变得更加“自主”。荷兰首相吕特在支持与美国合作开发技术的呼吁的同时，对欧洲在处理中国关系方面的“美国化”提出了警告。

吕特说：“重要的是，欧洲要尽可能自信地运作，但也要独立，而且要有平等和互惠，这样我们就不是美国的一种延伸，而是对中国有自己的政治”。同时，芬兰总理马林呼吁欧盟与所有民主国家合作，应对中国在科技领域的崛起。

当被问及欧盟对中国的担忧时，马林称：“我们不应该在专制国家身上建立那种战略性的、关键性的依赖”。她续称：“我们将来需要与其他民主国家合作，共同建立这种出口路线，例如与美国、英国、日本、韩国、澳大利亚、印度、新西兰等”。

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