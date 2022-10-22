俄军猛攻乌克兰能源设施至百万户无电

泽伦斯基

2022年10月22日，因受到俄罗斯轰炸，基辅一家缺电的超市内部

乌克兰总统府官员22日表示，俄罗斯军队对全国能源设施发动攻击后，乌国共有超过100万个家庭无电可用。

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乌克兰总统泽伦斯基22日在社群媒体发文称，“侵略者继续恐吓我们的国家。晚上敌人发动大规模攻击，也就是36枚火箭弹，其中大部分都被击落…这些针对关键目标的可恶攻击，堪称恐怖分子的典型策略。”

稍早，乌克兰空军表示，今天上午有33枚飞弹朝乌克兰发射，其中18枚被拦截击落。乌克兰境内各地的重要基础设施22日遭到10多枚俄军飞弹攻击，大都是乌克兰西部的输电基础设施，全国已有10个州正在实施限电，包括首都基辅。

法新社报导，乌国总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）说，“截至目前，赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地区有67万2000户停电，尼古拉耶夫（Mykolaiv）地区有18万8400户，伏林（Volyn）地区有10万2000户，切尔卡瑟（Cherkasy）地区有24万2000户，瑞夫尼（Rivne）地区有17万4790户，基罗夫格勒（Kirovograd）地区有61万913户，敖德萨（Odessa）地区则有1万500户。”

乌克兰总统泽伦斯基日前表示，自10月10日以来，俄军在一周内摧毁该国约3成的发电站，导致全国大范围停电。俄方在冬季来临前猛攻能源设施，意味未来“已没有与普京政权谈判的空间。

泽伦斯基21日还警告，俄军已在赫松州的新卡科夫卡大坝布雷，而且打算炸掉，恐让这一大水库溃堤。

他说：“现在全球所有人都必须迅速採取强有力的行动，防止俄罗斯再度发动恐怖攻击。摧毁水坝将意味著一场浩劫。”

俄国指控乌方用火箭攻击这座水坝且计划摧毁它，乌克兰官员则称这是俄国可能炸毁水坝并归咎乌方的迹象。双方都没有为各自的指控提出证据。

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