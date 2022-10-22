匈牙利总理府：将在年底前批准瑞典和芬兰加入北约的申请

欧洲/北约/俄罗斯

匈牙利总理府部长盖尔盖伊（GULYÁS Gergely）10月22日向媒体表示，匈牙利政府支持瑞典和芬兰加入北约，并已向国民议会提交批准文件。据盖尔盖伊介绍，匈牙利最迟将在12月中旬批准两国加入北约的申请。另据土耳其官媒当天报导，芬兰政府的一个代表团将于下周二到访安卡拉，与土方探讨该国加入北约的申请。

广告 继续浏览后续

当记者问及北约是否会因为芬兰和瑞典的加入而变得更加强大时，盖尔盖伊回答说，他希望如此。盖尔盖伊还说，可以就北约成员国的扩张是否符合匈牙利的国家安全利益进行辩论，但据媒体报道，这一点目前已不再重要。

芬兰总理马林周四在布鲁塞尔的欧盟峰会前向媒体表示，她并不预计匈牙利和土耳其会阻止芬兰加入北约。但她警告说，推迟加入北约会有风险。

据土耳其阿纳多卢通讯社报导，芬兰司法部的一个代表团下周将会见土耳其司法部对外关系负责人，并举行会晤。据悉，会谈的重点是引渡被土耳其当局认为是恐怖分子的人员。

土耳其总统埃尔多安周四表示，他还同意在安卡拉与瑞典新首相克里斯特松举行会谈。此前，土耳其威胁说，除非芬兰和瑞典满足其要求，否则将阻止这一进程。匈牙利和土耳其是北约30个成员国中仅剩的尚未批准瑞典和芬兰入盟申请的两个国家。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅