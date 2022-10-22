欧盟违心表示愿意与梅洛尼展开建设性合作

欧盟

意大利新总理梅洛尼与兄弟党高举疑欧、反移民和反同性恋等主张，其右翼阵营执政恐将冲击欧盟团结。欧盟本不愿意公开表示合作的意愿。但当她正是就职之后，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特上写道：“祝贺乔治·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 被任命为总理，她是第一位担任该职位的女性。” “面对我们必须共同面对的挑战，我指望与新政府进行建设性合作。”

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非常保守的匈牙利总理维克多·欧尔班（Viktor Orban）是布鲁塞尔的宠儿，他是唯一向梅洛尼女士表示祝贺的欧洲领导人之一，他称赞“欧洲右翼的伟大日子”。波兰总理莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)也表示 : “前所未有的挑战等待着我们，这就是为什么我们需要坚定而勇敢的领导。

法国极右翼领袖玛丽娜·勒庞毫不掩饰地表示：“在整个欧洲，爱国者正在掌权，与他们一起，真正的欧洲是由掌握主权的国家组成的。”

在经过多天常常是激烈的谈判之后，梅洛尼周五公布了24人组成的内阁名单，平均年龄60岁，其中包括六位女性。她自己领导的意大利兄弟党（Brothers of Italy party）获得九个内阁席位，贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）的意大利论坛党（Forza Italia）和马蒂奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）的联盟(the League)各获得五个内阁席位。剩下的五席由技术官僚组成。

属于“联盟”温和成员的吉安卡洛·乔尔杰蒂（Giancarlo Giorgetti）出任经济部长。意大利论坛党的政坛老将安东尼奥·塔亚尼（Antonio Tajani）担任外交部长。作为支持欧盟的鸽派，塔亚尼对媒体表示，他就任上第一见事是要致电乌克兰外长，向他确保意大利持续的支持。

在竞选中谋求展示温和形象、去除反欧盟言论，并承诺维持意大利在欧洲及欧盟地位的梅洛尼，周六收到了欧盟委员会主席的祝贺。

梅洛尼定于周日在与前总理德拉吉正式交接后举行首次内阁会议。这个星期，她将面对议会强制性的信任投票。鉴于她领导的联盟在议会中取得多数席位的程度，她将轻易过关。

美联社报道说，梅洛尼内阁面临的最紧迫的议题是能源短缺对意大利工业和家庭的压力及影响，迫使公司大量倒闭，家庭需要配额，这需要政府立即处理。梅洛西支持欧盟对俄罗斯天然气施加价格封顶。她的联盟伙伴、“联盟”领导人萨尔维尼推动意大利承负更多的借贷以帮助家庭和成为“联盟”主要选民群体的中小型企业主。

报道说，外界，尤其是欧盟伙伴国家关注的另一个主要方面是梅洛尼的新政府如何处理与欧盟的关系，是否会与包括匈牙利和波兰在内的倾向民族主义的欧洲国家结盟。梅洛尼最近在对西班牙一个右翼集会发表的演说中暗示，波兰是意大利的一个主要盟友。她还提到右翼在瑞典获得的胜利，并暗示希望限制欧盟的影响力。

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