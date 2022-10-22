马德里将赠送14架战机加强北约东翼的防空系统

加强防控系统

西班牙将在“未来几个月内”向保加利亚和罗马尼亚赠送大约 15 架战斗机，以加强其在北约东翼的军事存在，从而参与盟军的威慑战略俄罗斯入侵乌克兰。

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西班牙国防部周六发表声明称，马德里因此将在 11 月中旬至 12 月初向保加利亚派遣 6 架欧洲战斗机和 130 名士兵，他们将执行“空中警察训练任务”。

从 12 月到 2023 年 3 月，计划在罗马尼亚进行另一次“部署”，配备 8 架 F18M 战斗机，再次配备 130 名空军人员。此外，自 10 月 17 日起，在罗马尼亚的 Schitu 基地部署了“远程空中监视雷达”，直到 2023 年 3 月末（甚至直到 2023 年 6 月末）。

该雷达每周 7 天、每天 24 小时都在工作，这要归功于派出的 38 名士兵使其能够“控制北约东翼的空域”。通过这种方式，西班牙参与了“盟军的反应和威慑”的努力，新闻稿解释说，其中明确指出这是一个“由于增加了军队的常规任务而提供防空盾”的问题空气”。

自 2022 年 2 月和乌克兰战争开始以来，西班牙已经向保加利亚、立陶宛和爱沙尼亚派遣了 12 架战斗机。

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