继与美防长通话后，俄防长分别向法英土三国防长致电

俄罗斯/英国/法国

俄罗斯国防部长绍伊古10月21日与美国国防部长奥斯汀通话。美防长强调就俄乌战争与俄方保持沟通渠道畅通的重要性。绍伊古23日还分别与法国国防部长勒科尔尼、土耳其国防部长阿卡尔和英国国防大臣本·华莱士进行了通话。

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英国国防部周日通过声明介绍称：“应俄罗斯国防部的要求，国防大臣（本·华莱士）今天下午与他的俄罗斯同行谢尔盖·绍伊古进行了谈话。绍伊古部长称，乌克兰正在计划由包括英国在内的西方国家促成的行动，以使乌克兰的冲突升级。”

俄罗斯国防部的声明称，“绍伊古陆军大将向英国同行转达了他对乌克兰方面使用‘脏弹’可能进行挑衅的担忧。”

英方表示：“国防大臣驳斥了这些说法，并告诫说这种指控不应该被用作进一步升级的借口。国防大臣还重申了英国和更广泛的国际社会对乌克兰的支持，以及缓和这一冲突的愿望。应由乌克兰和俄罗斯来寻求战争的解决方案，英国随时准备提供协助”。

据本·华莱士介绍，双方在通话中都表现得专业且相互尊重。

巴黎方面，法国国防部在一份声明中证实，俄方在通话中提出了对“乌克兰人在其领土上进行‘脏弹’袭击，以栽赃俄罗斯”的担忧。

勒科尔尼则重申，“法国（拒绝）任何形式的升级，特别是核升级”。他还强调，法国决心“与盟友一起为和平解决冲突作出贡献”。

据悉， 所谓“脏弹”又称“放射性炸弹”或“散布放射性装置”，是一种大范围传播放射性物质的武器。就俄防长的这一说法，乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克(Mykhailo Podolyak) 予以否认，称其“荒谬”。

波多利亚克周日在推特上写道：“我们过去从俄罗斯听到过什么？关于纳粹主义、发展核武器和战斗机的谎言。我们现在听到的是什么？‘脏弹’、‘炸毁大坝’。这也是谎言。没有什么‘脏弹’。有的只是肮脏的企图，用新的虚假来为种族屠杀辩护。”

乌克兰外交部长库列巴亦通过推特表示：“俄罗斯关于乌克兰涉嫌计划使用‘脏弹’的谎言既荒谬又危险。首先，乌克兰是一个承诺的《不扩散核武器条约》成员：我们既没有任何‘脏弹’，也没有计划获得任何‘脏弹’。其次，俄方经常指责别人他们自己所计划的事情。”

此外，土耳其国防部通过书面声明表示，在阿卡尔和绍伊古的会议上讨论了双边和地区的国防和安全问题。土方声明称：“双方就对可能导致地区安全局势恶化的挑衅行为保持警惕，并就该领域的此类活动进行协调与合作交换了信息和意见。”

据悉，阿卡尔在与绍伊古的通话期间重申，正如埃尔多安总统一再表示的那样，土耳其准备尽自己的一份力量，以实现该地区的停火，确保和平，通过人道主义援助重建稳定。

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