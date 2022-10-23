马克龙与梅洛尼举行会谈

马克龙会晤梅洛尼

周日在罗马举行的和平峰会开幕式上，法国总统马克龙表示，当乌克兰人做出“决定”时，乌克兰实现“和平是可能的”。另外，23日晚，马克龙还与刚宣誓就职的意大利新总理梅洛尼举行了会谈。马克龙表示会完全准备好与她对话与合作。

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马克龙表示说：“让我们不要让今天的和平以某种方式被俄罗斯强权夺取（......）和平是可以实现的，乌克兰人将在自己想做出决定时再做决定。”

法国总统马克龙23日参加了梵蒂冈基督徒“教会平信徒团体”- 圣艾智德团体和平峰会。法国总统表示，和平可以和另一方，也就是当今的敌人坐在一张桌子上谈判。

法国总统马克龙于23日下午抵达罗马，教宗方济各将于周一上午在梵蒂冈与他私人会见，这是自 2017 年马克龙当选以来两人之间的第三次会晤。23日晚，马克龙还与刚宣誓就职的意大利新总理梅洛尼举行了会谈。

圣艾智德团体和平峰会为期三天。会议之余，马克龙与女总理梅洛尼会晤。会晤时间定在19点30分。据法国新闻电台报道，两人会晤的地点不在总理府，而是在罗马中心，具体地点没有披露。

意大利前总理德拉吉（Mario Draghi）掌权时期，法意关系处于良好状态，但有可能与欧洲怀疑论者和主权主义者梅洛尼（Giorgia Meloni）存在不确定因素。

梅洛尼 (Giorgia Meloni) 向她的欧洲伙伴做出了承诺，她强调了对北约的依恋和支持乌克兰的决心，同时任命了他们可能认为可以放心的人物担任外交和经济的关键职位。由此，法国总统也拿出了“完全准备好与她合作”"tout à fait prêt à travailler avec elle"的姿态。

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