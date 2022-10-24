德政府发言人：朔尔茨的访华之旅为期一天，不计划过夜

德国/中国/经贸

德国联邦政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）10月24日表示，朔尔茨总理将于11月初访问中国，并指“由于中国的新冠政策非常复杂，这趟行程将会非常短暂”。据赫伯斯特莱特介绍，朔尔茨此次访问“实际上是一日游”，没有计划在北京过夜。

广告 继续浏览后续

赫伯斯特莱特证实，朔尔茨的这次访华之行将由一个商业代表团陪同。尽管柏林方面未给出将参加此行的德企代表名单，但据德国《商报》报导，西门子公司和大众集团的首席执行官预计将伴随朔尔茨访华，而奔驰、德意志银行和软件企业SAP公司的主管则选择不参加这一短暂的访问。

赫伯斯特莱特周一再次为朔尔茨的访华行程提出辩护，这是自2019年11月以来欧盟国家领导人首次访华。赫伯斯特莱特指出，朔尔茨已在今年4月对日本进行了首次访问。他还将在11月中旬出访越南、新加坡，并前往印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）峰会。朔尔茨认为，“对中国国家主席也进行首次访问是绝对必要和正确的”。

据赫伯斯特莱特介绍，德中首脑还将在印尼的二十国集团峰会上再次会面。而将于柏林举行的德中政府磋商也定于明年1月举行。据法国《世界报》日前报导，法国总统马克龙曾希望与朔尔茨一起访华，以展示欧洲团结，但后者则倾向于单独访问。

另据德国NTV电视台周一报导，德国“红绿灯”联合政府中的绿党已提出要求，希望朔尔茨在内阁中探讨中远海运计划收购汉堡港“福地”集装箱码头35%的股份问题。

绿党联合主席努里普尔(Omid Nouripour) 在柏林表示：“有六个部委表示了保留意见。禁令应是一个理所当然的事情。但事实并非如此，这让人感到不安和恼火”。他指出，“汉堡港是关键基础设施，总理办公室对内阁的议程负责，但不应该制定相关政策。必须讨论该主题。”

朔尔茨上周在接受德国《星期日世界报》采访时表示，就汉堡港集装箱码头收购案问题联邦政府“尚未作出决定”，但访华与该投资项目无关。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅