苏纳克周二正式就任英国首相前强调稳定 莫迪：热烈祝贺

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即将成为英国下任首相的保守党新党魁苏纳克周一与媒体和支持者见面

现年42岁的英国前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）周一正式确认为保守党新任党魁，并将于明日正式就任首相。他在确认将出任首相后发表讲话表示，自己的首要任务是实现经济稳定，并呼吁保守党团结起来。

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英国首相府周一发布消息，简要介绍了英国首相交接的程序。现任首相特拉斯（Liz Truss）将于伦敦时间25日上午在唐宁街发表讲话，随后前往白金汉宫与英国国王查尔斯三世会面。

此后，苏纳克将前往白金汉宫与查尔斯三世会面，在接受查尔斯三世的任命后，苏纳克将正式成为英国首相。返回唐宁街后，他还将发表简短讲话。

苏纳克将成为英国历史上首位亚裔首相，也是200多年来最年轻的首相。印度总理莫迪当天通过推特，对苏纳克获取的成就加以祝贺。

印度今年庆祝从英国独立75周年，莫迪周一在推特上写道：“最热烈的祝贺里希·苏纳克! 当你成为英国首相时，我期待着在全球问题上紧密合作，并实施2030年路线图。在我们将我们的历史纽带转化为现代伙伴关系时，向英国印度人的‘活着的桥梁’致以特别的排灯节祝福。”

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