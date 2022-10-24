英国/政治/印度
苏纳克周二正式就任英国首相前强调稳定 莫迪：热烈祝贺
发表时间：
现年42岁的英国前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）周一正式确认为保守党新任党魁，并将于明日正式就任首相。他在确认将出任首相后发表讲话表示，自己的首要任务是实现经济稳定，并呼吁保守党团结起来。
广告
英国首相府周一发布消息，简要介绍了英国首相交接的程序。现任首相特拉斯（Liz Truss）将于伦敦时间25日上午在唐宁街发表讲话，随后前往白金汉宫与英国国王查尔斯三世会面。
此后，苏纳克将前往白金汉宫与查尔斯三世会面，在接受查尔斯三世的任命后，苏纳克将正式成为英国首相。返回唐宁街后，他还将发表简短讲话。
苏纳克将成为英国历史上首位亚裔首相，也是200多年来最年轻的首相。印度总理莫迪当天通过推特，对苏纳克获取的成就加以祝贺。
印度今年庆祝从英国独立75周年，莫迪周一在推特上写道：“最热烈的祝贺里希·苏纳克! 当你成为英国首相时，我期待着在全球问题上紧密合作，并实施2030年路线图。在我们将我们的历史纽带转化为现代伙伴关系时，向英国印度人的‘活着的桥梁’致以特别的排灯节祝福。”
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅