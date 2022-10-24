英国首相竞选局势明了了？

英国/选谁当首相

英国前首相约翰逊周日宣布，他不会参加唐宁街10号房客竞选，这增加了排在前面的前英国财相里希-苏纳克接替利兹-特拉斯的机会。英国保守党今天确认推谁当首相。

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里希-苏纳克有能力成为英国首相，当然除非出现新的变故。

据本台报道称，在莉兹-特拉斯辞职后，约翰逊缩短了在多米尼加共和国的假期，赶回英国。他刚下飞机就见到了瑞希-苏纳克，讨论两人结盟问题。他甚至给当时的第三位候选人彭妮-莫尔达特(Penny Mordaunt)打电话，邀请她退出竞选，转而支持他。但据本台在伦敦记者Sidonie Gaucher报道说，莫尔达特拒绝了约翰逊这个要求。

那么发生了什么？直到最后一刻，随行人员都在承诺，这位前首相已经获得了他的100个签名，预计会有一个惊喜的宣布。但令人惊讶的是，他却是宣布退出总理职位的竞争，此前他在7月离任之前一直担任该职位。

这是因为约翰逊不再得到他的政党的支持，保守党议员们承诺如果他回锅，将要求举行立法选举。约翰逊说，“在过去的几天里，我不幸地得出结论，出面再竞选，这根本不是正确的做法。” 约翰逊在提名结束前几小时的一份声明中说：如果你在议会中没有一个团结的政党，你就无法有效地治理。约翰逊随后承诺，无论谁赢得首相竞选，他都将给予支持。

选择可能是在尚未收集到100个签名的议会关系部长佩妮-莫尔达特（Penny Mordaunt）和里希-苏纳克之间进行。她有30个签名，他有165个......所以还是有一点悬念，即使只是为了形式而悬念。彭妮-莫尔达特至此仍然拒绝退赛，她至少是象征性地仍然拒绝为瑞希-苏纳克加冕。

因此，鲍里斯-约翰逊的前财政部长的道路几乎是明确的。今年夏天，他辞去财政大臣的职务，标志着鲍里斯-约翰逊作为英国领导人的冒险之旅行将结束。

周日早些时候，财政正统观念的守护者和工作狂里希-苏纳克正式宣布参加竞选，以接替在任仅44天的利兹-特拉斯。他在声明中说，他想 "稳定经济，团结我们的保守党，为我的国家工作"。在上一次参选期间，里希-苏纳克提议增加税收，以资助跪在地上的公共服务，并遏制公共债务。

如果彭妮-莫尔当特不退赛而且获得100个支持联署，保守党议员在10月24日星期一进行投票，以告诉该党的全体成员谁是他们的最爱。然后，该党党员可以在10月28日之前进行网上投票。国会议员的指示性投票在今年夏天并不存在，当时该党的14万多名选民选出了利兹-特拉斯，尽管国会议员们更喜欢瑞希-苏纳克。

如果瑞希-苏纳克是唯一有资格参选的人，而且又没有投票，他将从今晚起可以自动搬进唐宁街10号。

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