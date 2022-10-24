英国11城示威游行反对中领馆殴打和平示威者 吁驱逐出境

曼彻斯特领馆围殴事件

中国驻曼彻斯特领事馆把和平示威者扯入领馆范围内殴打一事，上升至外交召唤后仍然未能平息在英民众愤怒，英国11个城市昨(23日)午分别举行人链、游行、默站及摆设街站等示威活动，不少人冒雨参加，要求驱逐中国相关人员，而诺丁咸更要求英国重新审视是否应该与中国维持姊妹城市关系。

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根据举办示威活动的组织的公开数据，在昨日的「全英集会游行声援曼城行动」中，最早开始集会的，是于早上11时开始组成人链的雷丁和以默站表达不满的诺丁咸，其后是白礼顿、雅士打及雪埠；接着是杜伦、伯明翰、碧仙桃、列斯、伦敦和事件起源地曼城。

以人数计算，最多人参与的是伦敦和曼城，两地都有400至500人参与；而诺丁咸港人组织「Nottingham Stands With Hong Kong」则表示，有超过300人参与默站。该组织指出，中领馆殴人事件反映中共对海外干预及政治渗透非常严重，希望国会可以正视及监察中共对全球带来的威胁，重新审视是否应该与中国维持姊妹城市关系。该组织早前毫此发起联署，昨日再在活动中筹集到374个签名。

在伦敦，超过500名示威者在首相府外集会，然后游行到1.6哩外的中国大使馆，期间曾遇上狂风暴雨，但未有阻止群众继续前行。在两小时的示威活动中，示威者举起被指遭中国驻曼彻斯特领事馆人员抢走、讽刺中国国家主席习近平的画像，又有人高举「驱逐所有袭击无辜示威者Bob Chan的中共官员」、「对中国说不」和「撤回国安法」等口号的标语。前香港区议员刘珈汶在集会上表示，中国的渗透、监控以及恐吓，令来英港人难以活得放心或更加自由。

在事件起源地的曼彻斯特，约400名市民在圣彼得广场参与集会，他们绝大部分身穿黑衣，声援受袭港人，并表明绝不接受中领馆袭击民众，期望藉行动促请英国国会和议员为伤者取回公道。主办活动的捍卫港人阵线强调，「香港人相信自由，民主，法制，香港人不会容忍流氓政权！」有示威者表示，打人固然不对，更令她愤怒的是中领馆指鹿为马，指责示威者非法进入，民众若不站出来发声，恐怕中共会变本加厉。

事件源起是在英港人于中共二十大于16日召开之日，到中国曼城领事馆外示威，反对反对中共总书记习近平连任，但遭领馆人员破坏，港人Bob Chan更被领馆人员扯入领馆范围内殴打。事件引发争议，多名国会议员表态批评中国，英国外交国务大臣诺曼（Jesse Norman）遂召唤中国代办表达立场，强调和平示威必须得到尊重，并要求中方解释领馆人员的行为；他其后表示，如果英国警方相信有足够证据控告任何中国驻曼城总领事馆的官员，英方期望中方先撤销该等人员的外交豁免权，以免出现「外交后果」。

中方方面，被指有份扯Bob头发的中国驻曼城总领事郑曦原其后接受英国《天空新闻》（Sky News）访问时表示，这是他的职责任如此做，因为对方侮辱中国

及中国领导人；而他介入事件是为了尝试控制情况，又指他的同事性命被威胁。

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