莫斯科说乌克兰“脏弹” 法英美警告不准用幌子为扔原子弹铺路

乌克兰/俄罗斯/美国/法国/英国/“脏弹”

巴黎、伦敦和华盛顿今天发表一项联合声明表示，如果俄罗斯以乌克兰使用俄罗斯政府提及的 "脏弹 "为借口使乌克兰战争升级，没有人会被愚弄。法国强调对乌克兰坚定支持。

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法国，英国以及美国今天联合表示，"没有人会被乌克兰的 "脏弹 "之说所欺骗。巴黎、伦敦和华盛顿周一在一份联合声明中，都拒绝俄罗斯关于乌克兰准备在自己的领土上使用脏弹的明显虚假指控。没有人会被利用这一指控作为战争升级的借口的企图所蒙蔽。

据法新社说，俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古周日与美国、法国、英国和土耳其的国防部长进行电话联络，电话交谈中，俄罗斯国防部长讨论了乌克兰的战争冲突。绍伊古在这些自2月24日俄罗斯在乌克兰开始进攻以来从未见过的电话交流中，据俄罗斯国防部称，绍伊古报告说 "他对乌克兰可能使用'脏弹'进行挑衅有担忧"。

乌克兰和西方警告，这是俄罗斯作准备进行战争升级的虚假指控，并怀疑俄罗斯准备自己引爆一颗 "脏弹"，以证明莫斯科战争升级的合理性，包括使用战术核武器进行报复。

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳 "昨晚与乌克兰外交部长就俄罗斯明显的虚假指控进行了对话，"法国外长在推特上说，"我们仍然决心在必要的时间内继续支持乌克兰保卫领土的努力。"

法国，英国和美国三国外长在联合声明中都强调对乌克兰的坚定支持。

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