俄罗斯到联合国指控乌克兰准备“脏弹”

乌克兰/俄罗斯/脏弹

俄罗斯连日警告世界称乌克兰将在自己境内使用“脏弹”。但是在遭到西方国家的拒绝后，俄罗斯加倍警告说基辅准备在乌克兰使用“脏弹”，并表示将在周二将这个问题提交给联合国安理会。乌克兰与欧美均指责俄罗斯企图以乌克兰“脏弹”为借口使侵乌战争升级，甚至使用战术核武器。

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据路透社今天报道称，俄罗斯在乌克兰东部占领地赫尔松组织人员撤离时，向联合国发出乌克兰“脏弹”警告。俄罗斯周一晚间就莫斯科对基辅的脏弹指控致函联合国，外交官表示，莫斯科计划在第二天，即25日今天的非公开会议上向安理会提出这一问题。

随着乌克兰军队进入俄罗斯占领的乌克兰赫尔松省，俄罗斯高级官员在周日和周一致电西方表达对乌克兰的怀疑。法国、英国和美国外长否认莫斯科的指控，并指责俄罗斯的脏弹借口“明显是错误的”，欧美重申对乌克兰的支持。他们在一份联合声明中说：“世界将看穿任何企图利用这一指控作为升级的借口。”

随后，美国向俄罗斯发出警告。美国国务院发言人内德·普莱斯说：“我们已经对俄罗斯人非常清楚地表达，如果使用核武器将导致的严重后果。”

据俄罗斯国防部表示，乌克兰发动“脏弹”袭击的目的是为了将造成的放射性污染归咎于俄罗斯。它说，俄罗斯已经开始为这种情况做准备，准备好部队和必要装备以备“在放射性污染的条件下执行任务”。

联合国核监督机构表示，它正准备应基辅的要求派遣检查员前往两个身份不明的乌克兰地点，这显然是对俄罗斯谈论“脏弹”的反应。联合国方面说，这两个站点都已经接受了检查，其中一个在一个月前进行了检查。

俄罗斯国家通讯社RIA早些时候确定了参与该行动的两个地点 - 第聂伯罗彼得罗夫斯克中部地区的东部矿产浓缩厂和基辅核研究所。

美国官员表示，没有迹象表明俄罗斯决定使用脏弹或任何核武器。白宫国家安全发言人约翰·柯比对记者说：“我们仍然没有看到俄罗斯方面为使用核武器做准备。”

但乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯的指控表明它正在策划这样的脏弹袭击，并将脏弹责任归咎于乌克兰。泽连斯基指控说，“如果俄罗斯打电话说乌克兰据称正在准备什么，那只意味着一件事：俄罗斯已经准备好了这一切。”

乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴周一晚间表示，他与美国国务卿安东尼·布林肯就“结束俄罗斯核讹诈的方式”进行了讨论。

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