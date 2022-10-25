美国民主党议员敦促拜登与普京谈判

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美国有左翼国会议员呼吁总统拜登，除了向乌克兰提供军事和经济援助之外，也要试着与俄罗斯谈出解决方案，以终结乌克兰战争，包括探索双方都能接受的安全计划。

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美国众议员联合吁拜登与普京谈判以终结乌克兰战争。据法新社说，30名民主党籍联邦众议员致函，明确反对俄罗斯粗暴违法侵略乌克兰，并说同意白宫的看法，即解决方案应由乌克兰政府决定。但以众院进步派党团领袖杰亚帕尔（Pramila Jayapal）为首的议员们也说：身为在冲突中负责支出数百亿美元税金用于军事援助的美国立法者，我们认为以这样的方式参与战争，也替美国制造了一种责任，要认真去探索所有可能的途径。

他们呼吁直接与俄罗斯沟通，找到乌克兰人民能接受的解决方案。这项议员在信中写道：这种框架或许涵盖终结敌对行为的诱因，包括以某种形式放宽制裁，并集合国际社会为自由独立的乌克兰建立安全保证，让各方都能接受，尤其是乌克兰人。他们还说，若不采取外交途径来解决，取而代之的就是旷日持久的战争，而战争往往伴随着不确定性和灾难性的未知风险。

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）在今年2月24日发动战争之前，曾要求相关各方保证乌克兰绝不加入北大西洋公约组织（NATO）。美国官员则认为乌克兰加入北约希望渺茫，怀疑普京另有所图，但仍与俄方进行了高层会谈，直到战争开打。

据该报道，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）被问到众议员的信函时说：没人比我们的乌克兰朋友更希望结束这场战争。我们不知道（与俄国谈判）何时会发生，主要且唯一的原因是，我们没看到俄方有准备采取这种外交和对话的任何迹象。

普莱斯还说：“我们一直在提供战场上的必要物资给乌克兰伙伴们，以便一有机会谈判时，他们能处于最大优势。”

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）则说：“我们的态度一直很明确：一切与乌克兰相关的事务，都要有乌克兰参与。”

美国今年5月同意支出400亿美元援助乌克兰，在西方国家中带头提供武器、支持在俄国入侵后受到重创的乌克兰经济。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月底宣布申请加入北约，矢言击败俄国入侵者并收复失土。

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