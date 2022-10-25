乌克兰/俄罗斯/脏弹

俄罗斯近日指控声称，乌克兰正在制造一枚“脏弹”（dirty bomb），意图利用这种具放射性物质的武器攻击俄罗斯军队。欧美国家谴责俄罗斯以此为借口升级侵乌战争。乌克兰反指俄罗斯试图使用脏弹甚至战术核武器。

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据法新社报道，“脏弹”是什么？这种武器又会带来多大的威胁呢？

● 何谓脏弹？

基本上，脏弹是一种放射性散布装置（radiological dispersal device, RDD），透过传统炸药的巨大爆炸力，将内含的放射性或生化物质，抛射散布到空气中。

法新社称，从来没有人引爆过这种武器，但有人怀疑极端分子可能试图制造一枚脏弹。

与原子弹或氢弹等核装置相比，脏弹的破坏性要小得多，核裂变或核聚变反应会在广阔范围内造成巨大破坏。

生产核武器需要大多数国家无法企及的铀浓缩能力，而脏弹比核弹更容易制造，破坏性也较小。

● 影响范围

脏弹的危害范围有限，透过直接释出的辐射或吸入、摄入放射污染物，对特定区域和当地人口带来影响。它的主要目的可能是在人群中制造恐慌，而非彻底的大规模杀戮。

独立机构美国核子管理委员会（U.S. Nuclear Regulatory Commission）在一篇关于脏弹的背景文章中说：「脏弹不是大规模毁灭性武器，而是『大规模骚乱武器』，其中造成污染和引发焦虑是主要目标。」这意味只有在爆炸现场附近的人，才会暴露于会立即导致严重疾病的辐射量。

在较广泛的范围里，受污染的灰尘、食物或饮水则将构成健康风险。在医院、研究机构、工业场所或军事设施中，都能找到脏弹所需的少量放射性物质。

尽管迄今无人引爆过脏弹，但据信2016年3月布鲁塞尔两起恐怖攻击事件的肇事者当时计划制造一枚脏弹。

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