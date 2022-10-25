英国新首相许诺投身解决堆积难题

英国/苏纳克

英国新首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）周二表示，他并没有被挑战的规模吓倒，因为他在两个月内成为英国的第三任首相，并承诺领导该国度过经济危机并重建对政治的信任。

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据路透社今天报道称，英国新首相里希·苏纳克承诺解决英国的许多问题。这位 42 岁的前对冲基金老板只在民选政界工作了 7 年，他的任务是结束让投资者和国际盟友感到震惊的政治内讧和政策的激进变化。

他警告说，艰难的决定摆在面前，因为他希望削减公共支出并纠正前任特拉斯在唐宁街短暂而混乱的任期内犯下的“错误”，而此时英国正陷入衰退。

苏纳克承认，“我完全理解事情艰难。”

苏纳克是议会中最富有的人之一，预计将削减开支，以填补因经济放缓、借贷成本上升和能源支持计划造成的公共财政缺口约 400 亿英镑（450 亿美元）。他现在需要审查所有支出，包括卫生、教育、国防、福利和养老金等政治敏感领域的支出。

路透社说，经济学家和投资者对苏纳克的任命表示欢迎。但他们警告说，当数百万人正在与生活成本危机作斗争时，新首相几乎没有办法解决国家的财政问题。但苏纳克发誓要将公众的需求置于政治之上。

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